BM Raporu: Gazze'de Artan Çocuk Ölümleri Kıtlığın Yayıldığını Gösteriyor - Son Dakika
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BM Raporu: Gazze'de Artan Çocuk Ölümleri Kıtlığın Yayıldığını Gösteriyor

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'de son zamanlarda açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle artan çocuk ölümlerinin, kıtlığın Gazze Şeridi'nin tamamına yayıldığı konusunda şüphe bırakmadığını bildirdi. Raportörler, İsrail'in Filistinlilere yönelik kasıtlı ve hedefli aç bırakma kampanyasına tepki göstererek, uluslararası toplumu Gazze'ye insani yardımların eriştirilmesini öncelemeye ve İsrail ablukasını sonlandırmaya çağırdı.

09.07.2024 21:49
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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, aylardır İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'de son zamanlarda açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle artan çocuk ölümlerinin, "kıtlığın Gazze Şeridi'nin tamamına yayıldığı konusunda şüphe bırakmadığını" bildirdi.

BM raportörleri, İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşanan kıtlığa ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Raportörler, Deyr el-Belah kentindeki El Aksa Hastanesinde 30 Mayıs'ta 6 aylık bir bebeğin, 1 Haziran'da 13 yaşında bir çocuğun, Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırda da 3 Haziran'da 9 aylık bir bebeğin yetersiz beslenme ve gerekli sağlık hizmetlerinin sağlanamaması nedeniyle öldüğünü hatırlattı.

Bu ölümlerin, kıtlığın "Gazze'nin kuzeyinden merkezine ve güneyine yayıldığı konusunda şüphe bırakmadığını" dile getiren raportörler, İsrail'in "Filistinlilere yönelik kasıtlı ve hedefli aç bırakma kampanyasına" tepki gösterdi.

Raportörler, İsrail'in "soykırımcı bir şiddet formu" olan aç bırakma uygulamasının, Gazze'nin tamamının kıtlığa sürüklenmesiyle sonuçlandığını vurguladı.

Uluslararası toplumu Gazze'ye insani yardımların eriştirilmesini öncelemeye, İsrail ablukasını sonlandırmaya ve ateşkesi tesis etmeye çağıran raportörler, 7 Ekim'den bu yana çoğunluğu çocuk 34 Filistinlinin yetersiz beslenmeden öldüğünü kaydederek, "Eylemsizlik suç ortaklığıdır." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 7 Haziran'daki açıklamasında, Gazze'de her 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda sıkıntısı çektiğini, yetersiz beslenmenin Gazze Şeridi'nde ölüm riskini artırdığını bildirmişti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de nüfusun yarısının yani 1 milyondan fazla kişinin temmuz ortasında ölüm ve açlıkla karşılaşacağının tahmin edildiğini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 243 Filistinli öldü, 88 bin 33 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 571 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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