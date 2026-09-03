BM raporu, Gazze'de ateşkese rağmen 5 günde 24 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti - Son Dakika
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BM raporu, Gazze'de ateşkese rağmen 5 günde 24 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti

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Birleşmiş Milletler, Gazze'de 10 Ekim 2025'teki ateşkese rağmen güvenliğin sağlanamadığını, 28 Ağustos-1 Eylül arasında 4'ü çocuk 24 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Raporda, İsrail'in ihlallerinin sürdüğü belirtilerek akan kanın durması ve adalet çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkesin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen Gazze'de güvenliğin hala sağlanamadığını ve 5 günde 4'ü çocuk 24 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) işgal altındaki Filistin topraklarındaki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen İsrail ihlallerinin devam ettiği Gazze'de güvenli hiçbir yerin olmadığı vurgulandı.

Gazze'de 5 günde (28 Ağustos-1 Eylül), 4 çocuk, 1'i kadın 24 kişinin öldüğü, bunlardan 21'inin hava saldırısında yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in hedef aldığı kişileri "meşru hedefler" olarak göstermesinin onu uluslararası insancıl hukuk ve Filistinlilerin yaşam hakkına saygı gösterme yükümlülüğünden muaf tutmadığı kaydedildi.

Bunun Gazze'deki Filistinlilerin her gün maruz kaldığı korku dolu hayatı haklı çıkarmadığı aktarılan açıklamada, akan kanın durması ve Gazze'deki tüm yasa dışı cinayetler için adalet ve hesap verebilirliğin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından 1 Eylül'de yapılan açıklamada, sadece ağustos ayında 106 kişinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 1334 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 400'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda toplam 73 bin 470 kişi hayatını kaybetti, 174 bin 500'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM raporu, Gazze'de ateşkese rağmen 5 günde 24 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti - Son Dakika

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