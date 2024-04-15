BM Raporu: İsrail'in Gazze'ye Yapay Zeka Kullanarak Yaptığı Saldırılar Kınandı

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yapay zeka kullanarak sivil nüfusa, konutlara ve altyapıya benzeri görülmemiş şekilde zarar vermesini kınadı.
BM raportörleri, yapay zekanın Gazze'deki yıkım üzerindeki etkisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in Gazze'ye saldırısının başlangıcının üzerinden altı ay geçmesine rağmen geçmişteki diğer çatışmalara kıyasla Gazze'deki konut ve sivil altyapının çok daha fazla tahrip edildiğinin belirtildiği açıklamada, Filistin halkının beslenme, barınma, sağlık hizmetleri ve güvenlik gibi temel haklarından mahrum bırakıldığı aktarıldı.
Açıklamada, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'in İnsan Hakları Konseyine sunduğu son raporunda da belirttiği üzere, bu sistematik tahribin "insanlık suçu ve soykırım" olduğu ifade edildi.
Açıklamada, iddiaların kanıtlanması durumunda İsrail ordusunun "Gospel", "Lavender" ve "Where's Daddy?" gibi yapay zeka sistemleri kullanmasının, yapay zekanın Gazze'deki can kayıpları ve konutların tahrip edilmesini artırdığının söylenebileceği belirtildi.
Savaşın ilk haftalarında, yüksek konutlar ve kamu binaları gibi hedeflerin bombalandığı hatırlatılan açıklamada, "Hedef durumunda olmayan binalar görünüşe göre sadece halkı şoke etmek ve Hamas üzerindeki sivil baskıyı artırmak amacıyla bombalandı." ifadelerine yer verildi.
Gazze'deki tüm evlerin yüzde 60 ila 70'inin ve Gazze'nin kuzeyindeki evlerin yüzde 84'ünün ya tamamen yıkılmış ya da kısmen hasar görmüş olduğu kaydedilen açıklamada, Dünya Bankası, BM ve Avrupa Birliği'nin, Gazze Şeridi'nde bugüne kadar meydana gelen hasarın 18,5 milyar dolara denk geldiğini tahmin ettiği aktarıldı.
Açıklamada, İsrail'in Gazze'de yapay zeka ve bağlantılı askeri direktiflerle Gazze'de sivilleri katletmesi ve konutlar, temel hizmetler ve altyapıya emsalsiz hasar vermesi kınandı.
33 binden fazla kişinin öldürüldüğü ve Gazze sakinlerinin yüzde 75'ine tekabül eden 1,7 milyon kişinin yerinden edildiği söz konusu yıkımın ardından Gazze'nin yeniden inşası için "onarıcı bir yaklaşımın" gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, bu yasal ve ahlaki sorumluluğun, "Gazze'yi yok eden işgalci güç İsrail'in yanı sıra savaşa ve işgale askeri, maddi ve siyasi destek sağlayan ülkelerin" omuzlarında olduğu vurgulandı.
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