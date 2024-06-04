BM Raporuna Göre ABD'de Irkçı Polis Şiddeti ve Suistimali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Raporuna Göre ABD'de Irkçı Polis Şiddeti ve Suistimali

BM Raporuna Göre ABD\'de Irkçı Polis Şiddeti ve Suistimali

BM raportörleri, ABD'nin Chicago kentindeki Afrika ve Latin kökenlilere karşı sistematik ırkçı polis şiddeti ve suistimaline çözüm bulmak için daha fazla eylem çağrısında bulundu. Raporda, Chicago'nun uzun bir geçmişi olduğu ve bu suçların köklerinin sistematik ırkçılığa dayandığı belirtildi. Ayrıca, suistimallerin bireyler ve toplumlar üzerinde yıkıcı etkileri olduğu vurgulandı ve yetkililere acil eylem çağrısı yapıldı.

04.06.2024 01:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD'nin Chicago kentindeki Afrika ve Latin kökenlilere karşı sistematik ırkçı polis şiddeti ve suistimaline çözüm bulmak için daha fazla eylem çağrısında bulundu.

BM raportörleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Chicago'nun "ciddi suçları itiraf ettirmek için işkenceye başvuran kolluk kuvvetleriyle ilgili uzun bir geçmişi olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "İddia edilen bu iğrenç insan hakları ihlallerinin köklerinin büyük ölçüde sistematik ırkçılığa dayandığı, Afrika ve Latin Amerika kökenli insanları orantısız bir şekilde etkilediği görülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu uygulamaların bireyler ve toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisinin olduğu vurgulanan açıklamada, bazıları çocuk birçok Afrika ve Latin Amerika kökenlinin gerekçesiz tutuklandığı ve cinayet dahil çok ciddi suçlara ilişkin itirafları imzalamak için işkenceye maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu itirafların yanı sıra daha geniş sistematik ırkçılık ve Chicago'nun ceza yargılaması sistemindeki polis suistimallerinin, yaşlılar ve işkence mağdurları dahil birçok kişinin haksız mahkumiyetine ve bireylerin uzun süre sağlık hizmetlerine yeterli erişim olmaksızın haksız yere hapsedilmesine yol açtığı bildirildi." denildi.

Chicago'daki Afrika ve Latin kökenlilere karşı sistematik ırkçı polis şiddetine ve suiistimallere çözüm bulmak için daha fazla eylem çağrısında bulunulan açıklamada, topluluklarda önemli bir "dalgalanma etkisi" oluşturulacak şekilde hayatların çalındığı vurgulandı.

Açıklamada, Chicago'da bildirilen insan hakları ihlallerini ele almak için adımlar atıldığı kaydedilirken, suistimalleri gidermeye yönelik çabaların uygulamada çok yavaş olduğu gerekçesiyle endişe duyulduğu bildirildi.

İlgili federal, eyalet ve yerel yetkililerine Chicago'daki durumu tam olarak ele almak ve düzeltmek için acil ve kapsamlı eyleme geçme çağrısı da yapıldı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Latin Amerika, Chicago, Afrika, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Raporuna Göre ABD'de Irkçı Polis Şiddeti ve Suistimali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:13 Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı
21:05 Ateşkes bilmecesi Netanyahu ile Biden birbirini yalanladı, olan yine Gazze’ye oluyor Ateşkes bilmecesi! Netanyahu ile Biden birbirini yalanladı, olan yine Gazze'ye oluyor
21:05 Araç sahipleri dikkat LPG’ye indirim, motorine zam geliyor Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor
20:53 Komşu ülkeden atılan roketler İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi
22:27 Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı Kripto para operasyonunda 47 tutuklama Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı! Kripto para operasyonunda 47 tutuklama
22:23 Esenyurt’ta mide bulandıran görüntüler Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti
22:13 Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:40 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı
21:31 Kilis’te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
21:09 Real Madrid, PSG’den ayrılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattı Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı
19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:51 Cinayette çelik kasa detayı Motosikletlinin polise verdiği adresten genç kadının cesedi çıktı Cinayette çelik kasa detayı! Motosikletlinin polise verdiği adresten genç kadının cesedi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 02:35:04. #1.13#
SON DAKİKA: BM Raporuna Göre ABD'de Irkçı Polis Şiddeti ve Suistimali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement