BM Reform İhtiyaçları Masada

18.04.2026 13:42
Parlamento temsilcileri, BM'nin reforme edilmesi gerektiğini vurguladı ve 21. yüzyıla uyum çağrısı yaptı.

Parlamentolar Arası Birliğin (PAB) 152. Genel Kurulu marjında, Birleşmiş Milletler İşleri Daimi Komisyonu oturumu düzenlendi.

İstanbul'da düzenlenen toplantıya, sürdürülebilir kalkınma ve barış için diyalog ve politika geliştirmeyi amaçlayan Dag Hammerjhold Vakfı temsilcisi Sergiy Prokhorov, "109. Madde" uluslararası koalisyonu Politika ve Diplomatik İlişkiler Direktörü Rita French, PAB BM İşleri Daimi Komisyonu Başkan Yardımcısı Fawzi Al-Nouri ile çok sayıda ülkeden parlamento başkanı, başkan yardımcısı ve parlamenter katıldı.

French, burada yaptığı konuşmasında, 1945'te BM'ye üye ülke sayısının 50 olduğunu hatırlatarak, o dönemde Afrika ülkelerinin ve Karayip ülkelerinin çoğunun bu kurumda yer almadığını belirtti.

BM'nin kuruluşundan bu yana birçok şeyin değiştiğini belirten French, dünyanın çatışmalar, tehditler, yapay zeka ve iklim krizi gibi birçok sorunla karşılaştığını kaydetti.

French, BM Güvenlik Konseyi Daimi üyelerinin veto haklarını kullanması nedeniyle çatışmaların sona erdirilmesi konusunda sorunlar yaşandığını, bu nedenle BM Şartı'nın gözden geçirilmesi ve güncellenmesi için Genel Kurul toplantısı düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Dünyanın barış, güvenlik ve istikrara ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken French, BM liderlerinin de konuşmalarında sık sık BM'nin reforma ihtiyaç duyduğunu dile getirdiğini aktardı.

French, BM üyelerinin yüzde 57'sinin BM Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Dünyanın ilk ve en eski kalıcı forumu olan PAB'ın hesap verilebilirlik yolundaki bütün çabaların öncülüğünü yapmak açısından teşvik edici bir rolü olduğunu ifade eden French, PAB parlamenterlerinin parlamentolarında BM şartının nasıl güçlendirilebileceğine yönelik tartışmalar yapabileceğini söyledi.

BM'nin kendini reforme etmesi gerektiği çağrıları

İranlı Milletvekili Seyed Shamseddin Hosseini ise yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan krizlere müdahale edilebilmesi için BMGK'de ve BM Şartı'nda değişiklikler yapılması gerektiğini savundu.

Hosseini, İran'ın BM Şartı'nın değiştirilmesini gündemlerine alacaklarını ifade etti.

ABD ve İsrail'in İran'daki birçok binayı bombalaması nedeniyle arasında kız çocuklarının da bulunduğu 160 İran vatandaşının hayatını kaybettiğine dikkati çeken Hosseini, bunun bir suç olduğunun altını çizerek, "Birleşmiş Milletler'in burada güvenlik konseyinde reform yapma konusundaki iradesini ifade etmesi aynı zamanda bu şartı değiştirmesi lazım." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Federal Konsey Üyesi Khaled Alkharji, BM'nin güncellenmesi, reforme edilmesi ve etkisinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BM'nin reforme edilmesinin hedeflerinden biri olduğunu aktaran Alkharji, şeffaflık ve hesap verilebilirliği de destekleyecek mekanizmaların önemini vurguladı.

Alkharji, parlamenterlerin uluslararası iletişimde önemli rol oynadığını belirterek, parlamentoların bu kapsamda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini aktardı.

"Hiçbirimiz 1945'te yaşamıyoruz artık. Birleşmiş Milletler neden 1945'te kalsın ki?"

Mısır Temsilciler Meclisi Üyesi Ashraf Hatem, uluslararası düzenin ekonomik, sosyal ve güvenlik düzeyinde pek çok değişim gösterdiğini anımsatarak, bu durumun pek çok uluslararası aracın geliştirilmesine neden olduğunu ifade etti.

Hatem, Birleşmiş Milletler'in uluslararası barış ve güvenlik alanındaki önemini vurgulayarak, BM Şartı'nın 109. maddesinin aktif hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası hukukun uygulanmasında çifte standartların olmaması gerektiğini vurgulayan Hatem, "21. yüzyılın gerekliliklerine uyum sağlayabilmek için bunun güncellenmesi gerekiyor. Egemenlik, uluslararası barış ve güvenlik için bunu yapmalıyız. İnanıyorum ki biz bu göreve hazırız ve burada sorumluluk alabiliriz. Umuyoruz ki gelecek jenerasyonlar için daha iyi bir gelecek kurabiliriz." ifadesini kullandı.

Kanada Senatosu Üyesi Salma Ataullahjan da konuşmasında, BM Şartı'nın güncelliğini kaybettiğini söyledi.

Dünya liderlerinin BM'den bahsederken güncelliğini kaybetmiş bir kurum olarak tanımladıklarına dikkati çeken Ataullahjan, "Hiçbirimiz 1945'te yaşamıyoruz artık. Birleşmiş Milletler neden 1945'te kalsın ki? Dünya değişti ve Birleşmiş Milletler'in de değişmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ataşehir Belediyesi'ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya?
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
