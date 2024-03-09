NEW Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna Savaşı'nda öldürülen sivil sayısının 10 bin 703'e ulaştığını bildirdi.
BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Ukrayna'daki son durum ele alındı.
Burada konuşma yapan BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, çatışmanın Ukrayna'nın doğusunda konut alanlarına sıçramasından endişe duyduklarını ifade etti.
Khiari, Rus güçlerin, savaşın sıçradığı Ukrayna'nın köy, kasaba ve şehirlerini neredeyse tamamen yok ettiğini kaydetti.
Söz konusu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve acilen sonlandırılması gerektiğini belirten Khiari, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 10 bin 703 sivilin ölümüne neden oldu. Bunların 549'u çocuk. 20 bin 146 kişi yaralandı. Sivillere ve sivil altyapılara yönelik tüm saldırıları kınıyoruz." dedi.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten da sivillere karşı saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini, tüm tarafların sivilleri koruması gerektiğini ifade etti.
Doughten, insani yardım ulaştırma konusunda hala önemli engellerle karşılaştıklarını dile getirdi.
Özellikle Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerine insani yardım erişiminin kısıtlı olduğunu aktaran Doughten, yaklaşık 1,5 milyon kişiye hayat kurtarıcı insani yardım ulaştıramadıklarını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen sivil sayısı 10 bin 703'e ulaştı - Son Dakika
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, Kahramanmaraş'a atanan müzik öğretmenlerinin öncülüğünde kurulan 'Dulkadiroğlu Orkestrası', depremin acılarını ve yaşanan travmaları atlatmak ve deprem sonrasında yardım elini uzatan illere teşekkür etmek için müziğin birleştirici gücünü kullandı. Orkestra, Nevşehir'e düzenlediği konserle deprem bölgesine yardım elini uzatanlara teşekkür etti.
Şanlıurfa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyon sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Tutuklama kararı verilen 17 şüpheli cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi adayları Muhterem Kılıç, Esra Özbek Balcı, Muammer Özcura, Mehmet Savurgan, Cevdet Korkmaz, Veli Arda ve Murat Avşarünal, Kütahya merkez ve köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek destek istiyor. Adaylar, köy ziyaretlerinde muhtarlar ve köylülerle bilgi alışverişinde bulunuyor. Muhtarlar ve köylülerin taleplerini dinleyen adaylar, köylerdeki sorunları tespit ederek çözüm için çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?