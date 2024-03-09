BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen sivil sayısı 10 bin 703'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen sivil sayısı 10 bin 703'e ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna Savaşı'nda öldürülen sivil sayısının 10 bin 703'e ulaştığını bildirdi. BM Güvenlik Konseyinde Ukrayna'daki son durum ele alındı. BM yetkilileri, çatışmanın Ukrayna'nın doğusunda konut alanlarına sıçramasından endişe duyduklarını ve Rus güçlerin köy, kasaba ve şehirleri neredeyse tamamen yok ettiğini belirtti. Saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve acilen sonlandırılması gerektiği vurgulandı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise insani yardım ulaştırma konusunda önemli engellerle karşılaşıldığını ve Rusya'nın ilhak ettiği bölgelere yardım erişiminin kısıtlı olduğunu bildirdi.

09.03.2024 00:45  Güncelleme: 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna Savaşı'nda öldürülen sivil sayısının 10 bin 703'e ulaştığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Ukrayna'daki son durum ele alındı.

Burada konuşma yapan BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, çatışmanın Ukrayna'nın doğusunda konut alanlarına sıçramasından endişe duyduklarını ifade etti.

Khiari, Rus güçlerin, savaşın sıçradığı Ukrayna'nın köy, kasaba ve şehirlerini neredeyse tamamen yok ettiğini kaydetti.

Söz konusu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve acilen sonlandırılması gerektiğini belirten Khiari, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 10 bin 703 sivilin ölümüne neden oldu. Bunların 549'u çocuk. 20 bin 146 kişi yaralandı. Sivillere ve sivil altyapılara yönelik tüm saldırıları kınıyoruz." dedi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten da sivillere karşı saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini, tüm tarafların sivilleri koruması gerektiğini ifade etti.

Doughten, insani yardım ulaştırma konusunda hala önemli engellerle karşılaştıklarını dile getirdi.

Özellikle Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerine insani yardım erişiminin kısıtlı olduğunu aktaran Doughten, yaklaşık 1,5 milyon kişiye hayat kurtarıcı insani yardım ulaştıramadıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen sivil sayısı 10 bin 703'e ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kahramanmaraş Depremi Sonrası Müzik Öğretmenlerinden Teşekkür Konseri
    01:22 Kahramanmaraş Depremi Sonrası Müzik Öğretmenlerinden Teşekkür Konseri

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, Kahramanmaraş'a atanan müzik öğretmenlerinin öncülüğünde kurulan 'Dulkadiroğlu Orkestrası', depremin acılarını ve yaşanan travmaları atlatmak ve deprem sonrasında yardım elini uzatan illere teşekkür etmek için müziğin birleştirici gücünü kullandı. Orkestra, Nevşehir'e düzenlediği konserle deprem bölgesine yardım elini uzatanlara teşekkür etti.

  • Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 17 Tutuklama
    01:00 Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 17 Tutuklama

    Şanlıurfa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyon sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Tutuklama kararı verilen 17 şüpheli cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi Adayları Vatandaşlarla Buluşuyor
    00:57 AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi Adayları Vatandaşlarla Buluşuyor

    AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi adayları Muhterem Kılıç, Esra Özbek Balcı, Muammer Özcura, Mehmet Savurgan, Cevdet Korkmaz, Veli Arda ve Murat Avşarünal, Kütahya merkez ve köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek destek istiyor. Adaylar, köy ziyaretlerinde muhtarlar ve köylülerle bilgi alışverişinde bulunuyor. Muhtarlar ve köylülerin taleplerini dinleyen adaylar, köylerdeki sorunları tespit ederek çözüm için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama
    00:47 Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

    Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.


00:41 Seçil Erzan’ın yargılandığı davada ara karar Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar
22:12 Rizespor’a 6 atan Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye maç sonu olay gönderme Rizespor'a 6 atan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye maç sonu olay gönderme
22:01 Eyüpsultan’da kaza sonrası kaybolan cep telefonu kazaya neden olan sürücünün annesinin aracında bulundu Eyüpsultan'da kaza sonrası kaybolan cep telefonu kazaya neden olan sürücünün annesinin aracında bulundu
21:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
21:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
01:00 “Hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor“ diyen İlhan Palut’tan maç sonuna damga vuran sözler "Hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor" diyen İlhan Palut'tan maç sonuna damga vuran sözler
00:19 CHP lideri Özel’den “Burcu Köksal“ açıklaması: Kendisine ’Böyle bir ifadeye ne gerek var’ diye sordum CHP lideri Özel'den "Burcu Köksal" açıklaması: Kendisine 'Böyle bir ifadeye ne gerek var?' diye sordum
00:02 Rizespor’a sahayı dar eden Okan Buruk’tan şampiyonluk sözleri Rizespor'a sahayı dar eden Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri
23:01 Duyanlar inanamıyor Torreira, Galatasaray’da ilk golünü attı Duyanlar inanamıyor! Torreira, Galatasaray'da ilk golünü attı
21:52 RAMS Park’ta gol şov Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 6-2 yendi RAMS Park'ta gol şov! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi
21:23 İsrailli haham Gazze’deki soykırımı böyle savundu: Bebekler dahil herkes öldürülmeli İsrailli haham Gazze'deki soykırımı böyle savundu: Bebekler dahil herkes öldürülmeli
21:01 Sanki Premier Lig Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı Sanki Premier Lig! Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı
20:45 Mossad’a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 01:27:55. #1.13#
SON DAKİKA: BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen sivil sayısı 10 bin 703'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement