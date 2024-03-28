BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı: Gazze'deki çatışmalar hemen bitmeli

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkes kararını desteklerken bölgedeki çatışmaların hemen bitmesi gerektiğini belirtti.

Nderitu, yazılı açıklamasında, BMGK'nin "derhal ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılmasını" talep eden 25 Mart tarihli kararının acilen uygulanması çağrısında bulunarak "Bu savaşın, beraberinde getirdiği acılarla birlikte, hemen bitmesi gerekiyor. İnsani erişimin engellenmesinden, nefret söyleminden, insanlık dışı ve kışkırtıcı dilden sorumlu olanlardan hesap sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BMGK kararının tam olarak uygulanması yönündeki çağrısını yineleyen Nderitu, BM'nin, Gazze'deki çatışmayı sona erdirmek için ortaya koyduğu sayısız çabaya dikkati çekti.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından belirtilen ve Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin asla soyut bir fikir olarak kalmaması gerektiğini vurgulayan Nderitu, "Gazze'de çatışmaların hemen bitmesi gerekiyor. Karşılıklı acının kabul edilmesi lazım ve böyle bir arzu, sadece karşı tarafı dinlemeye istekli olduğunuzda değil, aynı zamanda temel haklara eşit saygı gösterme konusunda da istekli olduğunuzda gerçeğe dönüşebilir." değerlendirmesinde bulundu.