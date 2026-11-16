BM sözcüsü, Ekim 2023'ten beri gözaltında ölen 93 Filistinli için soruşturma istedi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail cezaevlerinde tutulan binlerce Filistinlinin yaygın ve sistematik işkence ile kötü muameleye maruz kaldığını belirterek, keyfi olarak alıkonulan tüm Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Al-Kheetan, AA muhabirinin "Filistinli Esirleri Savunma Merkezi, 2026'da yaklaşık 380'i çocuk 9 bin 200 civarında Filistinlinin İsrail gözetiminde tutulduğunu belirten yeni rapor yayımladı. Rapora göre bu kişiler, Gazze'deki soykırımın başlamasından bu yana görülen en ağır koşullar altında işkence, cinsel saldırı tehditleri, gıda yoksunluğu ve yeni idam cezası yasalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bahsi geçen sayılar, BM verileriyle örtüşüyor mu, Filistinli mahkumlara yönelik bu kötü muameleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"İsrail Hapishane Servisi, Ekim 2026 itibarıyla 9 bin 200'den fazla Filistinlinin, Haziran 2026 itibarıyla ise 370'ten fazla Filistinli çocuğun gözaltında tutulduğunu doğruladı. Bunların birçoğu keyfi olarak alıkonuldu. Elimizdeki belgeler, Filistinli tutukluların İsrail gözaltı merkezlerinde yaygın ve sistematik işkence ile kötü muameleye maruz kaldıklarını gösteriyor. Belgeler, bu kişilere yönelik tecavüz dahil cinsel şiddet vakalarının da doğrulandığını gösteriyor." ifadelerini kullanan Al-Kheetan, keyfi gözaltı, zorla kaybetme, işkence ve diğer kötü muamele teşkil edebilecek tüm uygulamalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Al-Kheetan, keyfi olarak alıkonulan tüm Filistinlilerin serbest bırakılması gerektiğinin de altını çizdi.

BM İnsan Hakları Ofisinin, Ekim 2023'ten bu yana en az 93 Filistinlinin gözaltındayken hayatını kaybettiğini doğruladığını vurgulayan Al-Kheetan, bu ölümlerin her biri hakkında bağımsız, hızlı ve şeffaf soruşturmalar yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi yönündeki çağrılarını yineledi.

Al-Kheetan, "Söz konusu soruşturmalar tamamlanana dek, gözaltı yetkilileri bu süreçte meydana gelen her türlü ölümden sorumlu tutulur." değerlendirmesinde bulundu.

Kızılhaç, Ekim 2023'ten beri İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri ziyaret edemiyor

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'te Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Filistinli esirleri ziyaretini yasaklamış, tutsaklar hakkında örgüte bilgi vermeyi de durdurmuştu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in girişimiyle Gazze'deki İsrailli esirlerin koşullarını olumsuz etkileyeceği eleştirilerine rağmen Filistinlilerin hapishanelerdeki koşulları daha da sertleştirilmişti.

İsrail insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinli esirlerin cinsel şiddet, işkence, kötü muamele gördüğüne ve tıbbi tedavi almasının engellendiğine işaret ediyor.