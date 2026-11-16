BM sözcüsü, Ekim 2023'ten beri gözaltında ölen 93 Filistinli için soruşturma istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BM sözcüsü, Ekim 2023'ten beri gözaltında ölen 93 Filistinli için soruşturma istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

BM İnsan Hakları sözcüsü, İsrail cezaevlerinde Filistinlilere sistematik işkence ve kötü muamele yapıldığını belirterek keyfi tutulanların salıverilmesini istedi. Ekim 2026 itibarıyla 9 bin 200'den fazla Filistinli gözaltında; Ekim 2023'ten beri en az 93'ü gözaltındayken öldü.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail cezaevlerinde tutulan binlerce Filistinlinin yaygın ve sistematik işkence ile kötü muameleye maruz kaldığını belirterek, keyfi olarak alıkonulan tüm Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Al-Kheetan, AA muhabirinin "Filistinli Esirleri Savunma Merkezi, 2026'da yaklaşık 380'i çocuk 9 bin 200 civarında Filistinlinin İsrail gözetiminde tutulduğunu belirten yeni rapor yayımladı. Rapora göre bu kişiler, Gazze'deki soykırımın başlamasından bu yana görülen en ağır koşullar altında işkence, cinsel saldırı tehditleri, gıda yoksunluğu ve yeni idam cezası yasalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bahsi geçen sayılar, BM verileriyle örtüşüyor mu, Filistinli mahkumlara yönelik bu kötü muameleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"İsrail Hapishane Servisi, Ekim 2026 itibarıyla 9 bin 200'den fazla Filistinlinin, Haziran 2026 itibarıyla ise 370'ten fazla Filistinli çocuğun gözaltında tutulduğunu doğruladı. Bunların birçoğu keyfi olarak alıkonuldu. Elimizdeki belgeler, Filistinli tutukluların İsrail gözaltı merkezlerinde yaygın ve sistematik işkence ile kötü muameleye maruz kaldıklarını gösteriyor. Belgeler, bu kişilere yönelik tecavüz dahil cinsel şiddet vakalarının da doğrulandığını gösteriyor." ifadelerini kullanan Al-Kheetan, keyfi gözaltı, zorla kaybetme, işkence ve diğer kötü muamele teşkil edebilecek tüm uygulamalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Al-Kheetan, keyfi olarak alıkonulan tüm Filistinlilerin serbest bırakılması gerektiğinin de altını çizdi.

BM İnsan Hakları Ofisinin, Ekim 2023'ten bu yana en az 93 Filistinlinin gözaltındayken hayatını kaybettiğini doğruladığını vurgulayan Al-Kheetan, bu ölümlerin her biri hakkında bağımsız, hızlı ve şeffaf soruşturmalar yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi yönündeki çağrılarını yineledi.

Al-Kheetan, "Söz konusu soruşturmalar tamamlanana dek, gözaltı yetkilileri bu süreçte meydana gelen her türlü ölümden sorumlu tutulur." değerlendirmesinde bulundu.

Kızılhaç, Ekim 2023'ten beri İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri ziyaret edemiyor

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'te Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Filistinli esirleri ziyaretini yasaklamış, tutsaklar hakkında örgüte bilgi vermeyi de durdurmuştu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in girişimiyle Gazze'deki İsrailli esirlerin koşullarını olumsuz etkileyeceği eleştirilerine rağmen Filistinlilerin hapishanelerdeki koşulları daha da sertleştirilmişti.

İsrail insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinli esirlerin cinsel şiddet, işkence, kötü muamele gördüğüne ve tıbbi tedavi almasının engellendiğine işaret ediyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıPolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
Mansur Yavaş’ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik 2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
11:58
Müvekkiliyle yasak aşk yaşayan avukatın mesajı pes dedirtti 8,5 yıla kadar hapsi isteniyor
Müvekkiliyle yasak aşk yaşayan avukatın mesajı pes dedirtti! 8,5 yıla kadar hapsi isteniyor
11:44
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi
Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
11:26
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
10:47
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı
Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 12:13:35. #.0.2#
SON DAKİKA: BM sözcüsü, Ekim 2023'ten beri gözaltında ölen 93 Filistinli için soruşturma istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android