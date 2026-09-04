BM Sözcüsü: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak politikası uluslararası hukuka aykırı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını pekiştirme politikasının kalıcı olması konusunda endişelerinin olduğunu bildirerek, bu durumun uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı olduğunu kaydetti.

Al-Kheetan, İsrail ordusu ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskı, işgal ve saldırılarını artırdığı Batı Şeria'daki son duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki durum korkunç." ifadesini kullanan Al-Kheetan, her geçen gün artan ve bitmek bilmeyen bir İsrail ihlalleri listesine tanık olduklarını belirtti.

Al-Kheetan, Filistinlilerin topraklarının gasbedildiğini ve öldürüldüklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"7 Ekim 2023'ten 27 Temmuz'a kadar Batı Şeria'da İsrail askerleri veya (yasa dışı) İsrail yerleşimcileri tarafından 1100'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü belgeledik. İnsanlar evlerinden çıkarılıyor. İsrail'in ilhakını pekiştirme politikası devam ediyor. Yerleşimci saldırıları görüyoruz. İsrail güçlerinin desteği ve bazen de katılımıyla yerleşimci saldırıları için 'fırlatma rampası' olarak kullanılan daha fazla karakol ortaya çıkıyor. İnsanlar zorla yerlerinden ediliyor. Öte yandan uluslararası suçlara varabilecek ve etnik temizlik endişelerini artıran zorla yerinden edilmelere de şahit oluyoruz."

Batı Şeria'daki mevcut durumun kalıcı olmaması gerektiğinin altını çizen Al-Kheetan, bu hususta hesap verebilirliğin gerektiğini, uluslararası hukuka ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına göre bu işgalin derhal sona ermesi çağrısında bulundu.

"(İsrail) Yasa dışı tüm yerleşim yerlerini boşaltması gerekiyor"

Al-Kheetan, "İsrail'in işgaline derhal son vermesi, yasa dışı tüm yerleşim yerlerini boşaltması, Filistin topraklarının bütünlüğüne ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı göstermesi gerekiyor. İsrail'in Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'nın ilhakını pekiştirme politikasının kalıcı olması yönünde endişelerimiz var. Bu, uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırıdır." diye konuştu.

İsrailli yetkililerin, Batı Şeria'da da Gazze'de olduğu gibi saldırıların olması yönündeki açıklamaların son derece endişe verici olduğuna işaret eden Al-Kheetan, işgal altındaki Filistin topraklarının aslında Filistin halkına ait olduğu gerçeğini inkar eden birçok İsrail açıklaması gördüklerini ve bunun da Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı hususunda son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

"Bu saldırılardan sorumlu olanlar hesap vermeli"

İsrail'in Batı Şeria'da işgalini genişletmesinin de son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Al-Kheetan, E1 yasa dışı yerleşimi projesi gibi farklı yerleşim yerlerinde daha fazla konut birimi inşa etme yönündeki yeni planları gördüklerini kaydetti.

Al-Kheetan, "Bu planlar, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı ana bölgelerini birbirinden ayıracak ve bu nedenle Filistin topraklarının demografik sürekliliğini tehdit edecek, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve gelecekte kurmayı umdukları devleti tehlikeye atacak. İsrail yetkililerinin desteği ve katılımıyla devam eden yerleşimci saldırılarına da tanık oluyoruz. Bunlar, uluslararası hukuka aykırı olarak İsrail hükümeti tarafından yasallaştırılıyor ve tanınıyor. Bu çok endişe verici ve durdurulmalı. Bu saldırılardan sorumlu olanlar hesap vermeli." dedi.

"İhlallerin işlenmesine yardımcı olabilecek her türlü ticaret veya ilişki engellenmeli"

Batı Şeria'daki vahşet, ihlal ve suistimalleri durdurmak için harekete geçmenin uluslararası toplum ve BM üyesi ülkelerin sorumluluğunda olduğuna dikkati çeken Al-Kheetan, ülkelerin, işgal altındaki Filistin topraklarında olup bitenler hakkında sadece söz söylemekle kalmayıp harekete geçmek için birçok seçeneği olduğunu hatırlattı.

Al-Kheetan, "Örneğin, bireysel yaptırımlar düşünülebilir. Devletler, ihlallerin işlenmesinde kullanılabilecek herhangi bir silah transferinin gerçekleşmemesinden emin olmalı. İhlallerin işlenmesine yardımcı olabilecek veya destekleyebilecek her türlü ticaret veya ilişki engellenmeli. Uluslararası toplum, İsrail'i durdurmak için tüm seçenekleri araştırmalı." diye konuştu.