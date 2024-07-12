BM, Sudan'da çatışan tarafları Cenevre'deki görüşmelere çağırdı

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PORT Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da çatışan tarafları yardım dağıtımını kolaylaştırmak, sivilleri korumak ve olası bir ateşkese ulaşmak amacıyla İsviçre'nin başkenti Cenevre'de himayesinde başlatılan görüşmelere katılmaya çağırdı.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Velluci, düzenlediği basın toplantısında, Sudan'da çatışan tarafların heyetlerinin, BM himayesinde başlatılan görüşmelere katılmak üzere Cenevre'de olduklarını belirtti.

Dün başlatılan ve heyetlerin ayrı ayrı katılması öngörülen görüşmelere yalnızca bir tarafın katıldığını kaydeden Velluci, bunun hangi taraf olduğuyla ilgili bilgi vermedi.

Velluci, "BM, bugün çatışmanın her iki tarafıyla da iletişim kurmaya devam ediyor." dedi.

BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra'nın bu görüşmeleri kısa sürede yapacağını belirten Velluci, Lamamra ve ekibinin her heyetle ayrı ayrı görüşmeyi planladığını bildirdi.

"Her iki tarafı da bugün görüşmelere katılmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanan Velluci, Sudan'daki insani durumun "sivillerin üzerinde yıkıcı bir etki yaratarak" her geçen gün kötüleştiği konusunda da uyarıda bulundu.

Öte yandan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, dün Nil Nehri Eyaletinde halka hitaben yaptığı konuşmada, müzakerelere, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) şehirlerden ve vatandaşların evlerinden çekilmesinden sonra başlayacaklarını söylemişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.