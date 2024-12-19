BM Sudan'da Uluslararası Hukuk İhlalini Açıklıyor - Son Dakika
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BM Sudan'da Uluslararası Hukuk İhlalini Açıklıyor

BM, Sudan'da insani krizin büyüdüğünü ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurguladı.

19.12.2024 23:46
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlal edildiğine dikkati çekti.

BM Güvenlik Konseyi'nde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın başkanlığında Sudan'daki gelişmelere ilişkin üst düzey katılımlı oturum düzenlendi.

Burada BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher adına bir açıklama yaptı.

Sudan'daki savaşın 20 aydan uzun süredir devam ettiğine dikkati çeken Wosornu, korkunç insani bedelin giderek arttığını bildirdi.

"Uluslararası insancıl hukuka açık bir şekilde aykırı davranılıyor"

Wosornu, yoğun nüfuslu bölgelerde şiddetli çatışmaların tırmandığı ve yayıldığını belirterek, "Uluslararası insancıl hukuka açık bir şekilde aykırı davranılıyor." dedi.

Sivil can kaybının korkunç boyutlara ulaştığının altını çizen Wosornu, "Milyonlarca kişi, dünyanın en büyük açlık krizinde kıtlık tehdidiyle karşı karşıya." uyarısında bulundu.

Wosornu, geçen yılın nisan ayından bu yana nüfusun yaklaşık dörtte birine tekabül eden 12 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini, bunlardan 3,2 milyonun zaten kırılgan olan komşu ülkelerde güvenlik arayışına girdiğini söyledi.

İhtiyaç sahiplerine ulaşan insani yardım miktarının gerekenin yalnızca küçük bir kısmı olduğunu da kaydeden Wosornu, "Bu, akıl almaz büyüklükte ve acımasızlıkta bir kriz. Sürekli ve acil dikkat gerektiren bir kriz." diye konuştu.

"Uluslararası toplum artık sorumluluğunu yerine getirmeli"

Wosornu, son günlerde Faşir ve Darfur'un diğer bölgelerinde, havadan bombalamalar ve topçu saldırıları dahil olmak üzere ayrım gözetmeyen saldırılar sonucunda daha fazla sivil kayıpları yaşandığını, El Cezire ve Hartum'da çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Şiddetin endişe verici bir şekilde yeni bölgelere de yayıldığına dikkati çeken Wosornu, uluslararası toplumun artık sorumluluklarını yerine getirmek için daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi.

Wosornu, BMGK'den 3 talep bulunduğunu belirterek, bunları, "Tarafların uluslararası insancıl hukuka uymalarını kesin bir şekilde talep etmek, insani yardım erişimini kolaylaştırmak ve finansmanı artırmak." olarak sıraladı.

Bu şiddet, ölüm ve yıkım döngüsünü sona erdirmenin tek bir yolu bulunduğunu kaydeden Wosornu, BMGK'nin Sudan'da kalıcı barışı sağlamak zorunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Sudan'da Uluslararası Hukuk İhlalini Açıklıyor - Son Dakika

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