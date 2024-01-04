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BM, Sudan'daki Durumun Kötüleştiğini ve Sürdürülemez Hale Geldiğini Belirtti - Son Dakika
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BM, Sudan'daki Durumun Kötüleştiğini ve Sürdürülemez Hale Geldiğini Belirtti

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'daki durumun giderek kötüleştiğini ve sürdürülemez hale geldiğini belirterek, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Sudan'daki çatışmaların derinleştiğini, insani yardıma erişimin azaldığını ve ümidin yok olmaya başladığını ifade etti. Griffiths, uluslararası toplumun çatışmayı durdurması ve milyonlarca sivile insani yardım ulaştırması gerektiğini vurguladı.

BM, Sudan\'daki Durumun Kötüleştiğini ve Sürdürülemez Hale Geldiğini Belirtti
04.01.2024 - 21:15,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'daki durumun giderek kötüleştiğini ve sürdürülemez hale geldiğini belirterek, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Sudan'daki çatışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Sudan'da savaşın 9. ayına yaklaştığına dikkati çeken Griffiths, "Sudan sürekli düşüşte." değerlendirmesinde bulundu.

Griffiths, çatışma yayıldıkça insanların çektikleri acıların derinleştiğini, insani yardıma erişimin azaldığını ve ümidin yok olmaya başladığını ifade ederek, "Mevcut durum sürdürülemez." vurgusunu yaptı.

Özellikle nüfuzu olan ülkeler ile uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Griffiths, "Çatışma durdurulmalı ve milyonlarca sivile insani yardım ulaştırılmalı." mesajını verdi.

Çatışmanın taraflarının uluslararası insancıl hukuka aykırı davrandığına ilişkin endişelerin bulunduğunu ifade eden Griffiths, ülkede yaklaşık 25 milyon insanın yardıma muhtaç olduğuna işaret etti.

Griffiths, tarafların acilen sivilleri koruması, insani yardım erişimini kolaylaştırması ve çatışmayı durdurması gerektiğini vurguladı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, nisan ortasından bu yana, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetler (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirdikten sonra yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından iktidarı sivillerle paylaşmış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında kanlı iç savaş patlak vermişti.

Suudi Arabistan ve ABD'nin aracılık ettiği dolaylı ateşkes müzakereleri, tarafların öne sürdüğü şartlarda anlaşamaması nedeniyle şiddeti sona erdirmeyi başaramadı.

Sudan'da taraflar, geride ağır maddi ve manevi tahribat bırakan, ülkenin orta kesimlerinde, batı ve güneybatıdaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi, insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 7 milyonu aşkın kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.

Kaynak: AA
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