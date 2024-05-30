BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye\'de derinleşen bir kriz var

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de halkın "derinleşen derin bir krizin içinde sıkışıp kaldığını" ve "olumsuz eğilimlerin arttığını" söyledi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'nde, Suriye'de siyasi ve insani durumun ele alındığı oturumda konuştu.

Güvenlik Konseyi üyelerini Suriye'deki son durum hakkında bilgilendiren Pedersen, "Suriye halkı, 2254 sayılı kararın uygulanmasına yönelik net bir siyasi yolun ortaya çıkmaması, uzun süreli bölünme ve umutsuzluk tehdidinin oluşturulması nedeniyle zamanla daha da derinleşen bir krizin içinde sıkışıp kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Kapsamlı bir siyasi sürecin yokluğunda her türlü olumsuz eğilim giderek artıyor." diyen Suriye Özel Temsilcisi, bunun, Suriyeliler ve uluslararası toplum için "korkunç riskler" oluşturduğunu söyledi.

Geir Pedersen, "Bu dinamikler devam ederse, kaçınılmaz olarak daha fazla sivilin acı çektiğini göreceğiz." diye konuştu.

Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'de çözümsüzlüğün uzamasının, bölgenin istikrarsızlığı ve "radikal grupların güçlenmesi konusundaki endişeleri derinleştirdiğini" dile getirdi.

Suriye'de, eğitime sürekli erişimden mahrum bırakılan çocukların geleceğinin olumsuz etkilendiğini kaydeden Pedersen, mevcut durumun, "Suriye'nin birliğini tehdit etmekle birlikte radikalizm potansiyelini de körüklediğini" ifade etti.

Ülkedeki ekonominin "feci durumunun" düzeleceğine dair bir işaretin olmadığını belirten Pedersen, "Derin ve karmaşık çatışmalar basitçe yönetilemez veya kalıcı olarak kontrol altına alınamaz; bunları çözmek için de siyasi bir ufuk bulunmalıdır." dedi.