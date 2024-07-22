BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriyeli mültecilere daha fazla destek sağlanmalı - Son Dakika
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BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriyeli mültecilere daha fazla destek sağlanmalı

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirterek, söz konusu ülkelere daha fazla destek sağlanması için güçlü çağrıda bulundu. Pedersen, Suriye'deki siyasi ve insani gelişmelere ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nde üye ülkeleri bilgilendirdi. Suriye'nin derin ihtilaf ve bölünmüşlük içinde olduğuna dikkat çeken Pedersen, terör örgütleri ve yabancı orduların faaliyetlerine devam ettiğini ve sivillerin hala şiddet ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığını dile getirdi. Pedersen, ev sahibi ülkelere daha fazla destek sağlanması ve Suriyelilerin gönüllü dönüşünün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

22.07.2024 18:31
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirterek, söz konusu ülkelere daha fazla destek sağlanması için güçlü çağrıda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki siyasi ve insani gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren Pedersen, Suriye'nin "derin ihtilaf ve bölünmüşlük" içinde olduğuna dikkati çekti.

Silahlı gruplar, terör örgütleri ve yabancı orduların Suriye'de faaliyet göstermeye devam ettiğine dikkati çeken Pedersen, sivillerin de hala şiddet ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığını dile getirdi.

Pedersen, terör örgütü PKK/ YPG'nin alıkoyduğu çocukları serbest bırakmaları için oturma eylemleri düzenlediğini aktardı.

Suriye'de baskıcı uygulamalar, keyfi tutuklama, işkence ve kaçırmanın sürdüğünün altını çizen Pedersen, bunların kanunsuzluk, korku ve şiddeti tetiklediğini söyledi.

Pedersen, bölgesel krizlerin Suriye'ye sıçrama riskinin bu ay da sürdüğünü, özellikle İsrail'in Suriye saldırılarının riski artırdığını ifade etti.

Ev sahibi ülkelere destek artırılmalı

"Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin yaşadığı zorlukların farkındayız." diyen Pedersen, "Söz konusu ülkelere daha fazla destek sağlanması için güçlü çağrıda bulunuyoruz." vurgusunu yaptı.

Özellikle ev sahibi ülkelerin yaşadığı hayal kırıklığını çok iyi anladığını ifade eden Pedersen, "Söz konusu ülkeler mevcut durumun tehlikeli ve sürdürülemez olduğunu belirtiyor." dedi.

Pedersen, Suriyelilerin gönüllü dönüşünün de desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Siyasi çözüm için yeni ve kapsamlı bir yaklaşım araştırmaya devam ettiğini aktaran Pedersen, itidal çağrısını yineledi.

Pedersen, Türkiye ve Suriye hükümetlerinden tekrar diplomatik bağlantıların tesisine ilişkin açıklamalar geldiğini anımsatarak, Suriye'yle bağlantı kuracak tüm taraflara BMGK'nin 2254 sayılı kararının uygulanmasını teşvik edecek şekilde ilişkileri geliştirme çağrısında bulundu.

"Ülkenin geleceğini temsil edecek gençler de ülkeyi terk edecek"

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham ise Suriye'ye yönelik insani yardımlarda azalma olduğuna dikkati çekti.

Aşırı sıcak havalar, suya kısıtlı erişim gibi sorunların bulunduğuna işaret eden Rajasingham, özellikle toplumdaki kırılgan kesimin yaşadığı zorlukları aktardı.

Rajasingham, Suriye insani yardım planının sadece yüzde 20'sinin fonlandığını bildirdi.

Tüm donörlere fonlarını artırma çağrısında bulunan Rajasingham, "Eğer durumda düzelme olmazsa ülkenin geleceğini temsil edecek gençler de ülkeyi terk edecek." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

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