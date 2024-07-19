BM Temsilcisi: Gazze halkı büyük acılar çekiyor - Son Dakika
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BM Temsilcisi: Gazze halkı büyük acılar çekiyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Filistin temsilcisi Ajith Sunghay, Gazze'deki durumun çok kötü olduğunu belirterek, halkın büyük acılar çektiğini söyledi. Sunghay, İsrail bombardımanı nedeniyle evlerini kaybeden insanların at arabalarında beyaz bayraklarla dolaştığını ve derme çatma barınaklarda yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki güvenlik durumunu bozmasının sonuçlarının görüldüğünü ve insani yardım müdahalesinin zorlaştığını belirtti. Sunghay, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi, işgalin sona ermesi ve iki devletli çözümün gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

19.07.2024 18:29
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, Gazze halkının büyük acılar çektiğini belirtti.

Sunghay, Gazze ziyaretine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki durumun yaklaşık bir ay önce düzenlediği basın toplantısında paylaştıklarından çok daha kötü olduğunu vurgulayarak, "Gazze halkı büyük acılar çekiyor. Gerçekten çaresiz durumdalar." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede at arabalarında beyaz bayraklarla giden insanlar gördüğünü belirten Sunghay, bu insanların çoğunun "İsrail bombardımanı nedeniyle evleri de dahil olmak üzere her şeylerini kaybettiğini" söylediğini aktardı.

Derme çatma barınaklarda kalan insanların günlük asgari ihtiyaçları için mücadele ettiğinin de altını çizen Sunghay, "Saldırıların ilk aşamasında gördüğümüz plastikten yapılmış çadırlar, hala binlerce Filistinli için korunmanın tek yolu olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sunghay, İsrail'in Gazze'de kamu düzeni ve güvenliğini sağlamaya yönelik yerel kapasiteyi dağıtmasının sonuçlarının da görüldüğüne dikkati çekti.

Savaş ve iç düzenin bozulması nedeniyle oluşan düşmanca ortamın insanların ihtiyaçlarına yönelik bir insani yardım müdahalesi için de büyük zorluklar doğurduğuna değinen Sunghay, "anarşinin yayıldığına" işaret etti.

Şiddetin son bulması ve "ateşkes" olması gerektiğini vurgulayan Sunghay, açıklamasında "Gazze'nin yeniden inşası başlamalıdır. İşgal sona ermeli, hesap verilebilirlik sağlanmalı ve uluslararası kabul görmüş iki devletli çözüm gerçeğe dönüşmelidir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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