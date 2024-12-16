BM Temsilcisi Pedersen, HTŞ Lideri ile Görüştü - Son Dakika
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BM Temsilcisi Pedersen, HTŞ Lideri ile Görüştü

BM Temsilcisi Pedersen, HTŞ Lideri ile Görüştü

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Şam'da HTŞ lideri el Colani ile Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

16.12.2024 12:58
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Suriye'ye giden BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, HTŞ lideri el Colani ile görüştü. Fransa da Şam'a diplomatik temsilci gönderiyor.Birleşmiş Miletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Esad rejiminin devrilmesinin ardından dün ilk kez Şam'a giderek Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün lideri Ebu Muhammed el Colani kod adlı Ahmet el Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi.

HTŞ'nin Telegram kanalından verilen bilgiye göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. El Colani'nin görüşmede, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının güncellenmesi ve mevcut gerçekliklere uygun hale getirilmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

BM'de 2015 yılında kabul edilen karar, Suriye halkının liderliğinde bir siyasi geçiş süreci, insani yardımın artırılması ve terörle mücadelenin sürdürülmesini kapsayan bir yol haritası oluşturulmasını öngörüyor. Kararda, yeni bir anayasa hazırlanması ve "18 ay içinde BM gözetiminde, tüm Suriyelileri kapsayan özgür ve adil seçimlerin gerçekleştirilmesi" hedefi de yer alıyor. Kararda, HTŞ'yi oluşturan örgütler arasında yer alan El Nusra Cephesi "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.

El Colani'nin görüşmede ayrıca bundan sonraki süreçte "Suriye'nin toprak bütünlüğü, yeniden inşası ve ekonomik kalkınmasına" yoğunlaşmanın önemine dikkat çektiği bildirildi. Örgütün verdiği bilgilere göre, Colani görüşmede "Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü sağlamak, bu doğrultuda siyasi ve ekonomik destek verebilmek için güvenli bir ortamın oluşturulmasının" önemini vurguladı.

Pedersen'den yaptırım sinyali

Görüşmede HTŞ'ye yönelik yaptırımların da gündeme geldiği bildirildi. Pedersen, görüşme öncesinde HTŞ'ye uygulanan yaptırımların kaldırılabileceği sinyali verdi.

BM üyesi ülkeler ve BM kurumları tarafından Suriye'ye, HTŞ'ye ve diğer örgütlere çok sayıda yaptırım uygulanıyor.

Ayrıca Pedersen'in Ebu Muhammed el Colani ile görüşmesinde tüm Suriyelileri kapsayan bir siyasi süreç yürütülmesini talep ettiği ve uluslararası toplumun Suriye'de kurumların çökmemesi için çaba göstermesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Büyükelçilikler art arda faaliyete geçiyor

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından uluslararası toplum da diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı.

Türkiye Büyükelçiliğinin 12 yıl aradan sonra hafta sonu Şam'da yeniden faaliyete geçirilmesinin ardından Katar da 2011 yılından bu yana kapalı olan büyükelçiliğini Salı günü yeniden açacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Halife Abdullah el Mahmud'un Şam'da Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildiğini bildirdi. Katar, 2011 yılında Esad'a yönelik kitlesel protestoların ardından Şam'daki büyükelçiliğini kapatma kararı almış, ayrıca diğer Arap ülkelerinden farklı olarak Esad yönetimi ile diplomatik ilişkilerini askıya almıştı.

Avrupa Birliği ülkeleri Suriye konusunda henüz ortak bir tutum belirlemedi, ancak Fransa da Şam'da uzun süredir kapalı olan büyükelçiliğine yeni bir misyon şefi atandığını duyurdu.

Franca Inter radyosuna açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, diplomatik misyonun ilk görevinin yetkililerle özellikle insani yardımların koordinasyonu konusunda irtibat sağlamak olduğunu söyledi. Yeni geçici hükümetin taahütlerine ne derece bağlı kalacağının takip edileceğini vurgulayan Barrot, Fransa'nın Şam'daki yeni yönetime karşı "naiflik" sergilemeyeceğini, gelişmeleri büyük bir "dikkatle" izleyeceğini söyledi. Barrot, HTŞ ile ilgili olarak "Bu İslamcı grupların geçmişini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Suriye'de İdlib'i kontrolü altında tutan radikal İslamcı HTŞ örgütü, 11 gün süren ilerleyişinin ardından 8 Aralık'ta Şam'a girerek Esad rejimini devirmeyi başarmıştı. Esad'ın ülkeyi terk etmesinden sona Muhammed el Beşir başbakanlığında bir geçici hükümet kuruldu. El Beşir, ilk açıklamalarında sükunet ve istikrar çağrısı yaparak uluslararası toplumla işbirliği içinde olunacağı güvencesi verdi.

Ancak uluslararası toplumda HTŞ'nin El Kaide geçmişi nedeniyle tereddütler sürüyor.

Suriye'de geçici hükümetin Mart ayına kadar görevde kalması planlanıyor, HTŞ henüz bundan sonraki hükümetin ne şekilde görevlendirileceği konusunda bir açıklama yapmadı.

AFP,DW/BÖ,HS

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel BM Temsilcisi Pedersen, HTŞ Lideri ile Görüştü - Son Dakika

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