BM, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrini Destekledi

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emriyle ilgili, "BM Genel Sekreteri, UCM'nin görevine ve bağımsızlığına saygı duyuyor." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konuyu takip ettiklerini aktaran Dujarric, "BM Genel Sekreteri, UCM'nin görevine ve bağımsızlığına saygı duyuyor." dedi.

Netanyahu'nun Eylül 2025'te BM Genel Kurulu'na katılması halinde tutuklanma ihtimali bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruya Dujarric, "Buradaki güvenliğimiz, bizi ve binayı korumakla yükümlü. Birilerini tutuklamakla değil." yanıtını verdi.

Dujarric, birinin UCM tarafından hakkında tutuklama emri bulunmasının, BM toplantılarına katılımını nasıl etkileyeceğine ilişkin ise bunun BM etkinliklerinin gerçekleştiği ülkeyle alakalı bir durum olduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dahil BM yetkililerinin, UCM tarafından hakkında tutuklama emri bulunan kişilerle görüşmesine ilişkin ise Dujarric, buna dair kuralların 2013'te yayımlanan bir belgeyle belirlendiğini aktardı.

Buna göre, BM yetkilileri ve hakkında tutuklama emri bulunan kişiler arasında irtibat bulunmaması gerektiğini ifade eden Dujarric, diğer taraftan özellikle üst düzey yetkililerin temel sorunları çözmek ve görevlerini yerine getirmek için söz konusu kişilerle kısıtlı temas kurabileceğini belirtti.

Dujarric, bu tür irtibatların ise UCM'ye yazılı olarak bildirildiğini söyledi.

"Yükümlülükleri yerine getirmek önem taşıyor"

AA muhabirinin, "Genel Sekreter, UCM talebinin uygulanması için bir çağrıda bulunacak mı? UCM'nin Netanyahu ve Gallant'a yönelttiği suçlamalar arasında insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları bulunuyor. Bu noktadan sonra BM'nin Gazze'deki durumu tanımlama şekli değişecek mi?" sorularına cevap veren Dujarric, üye ülkelerin farklı anlaşma ve şartlara imza attığını belirtti.

Dujarric, "Eğer bir örgüte üyeyseniz ya da anlaşmaya tarafsanız, o zaman buna göre yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin Gazze'deki durumu tanımlamak için kullandığı ifadelerin çok açık ve istikrarlı olduğunu dile getiren Dujarric, BM Genel Sekreteri dahil birçok üst düzey yetkilinin, Gazze'de uluslararası hukuk ihlallerine dikkati çektiğini kaydetti.

UCM bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.