BM: Ukrayna'da Sivil Kayıplar Artıyor

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 2024 yılında sivil kayıplarda ciddi artış yaşandığına dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıl, sivil ölümler ve yaralanmaların toplam sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artış gösterdi. Özellikle çocuklar arasındaki kayıpların artışı endişe verici." açıklamasında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, yeni yılın barış ve huzur getirmesi beklenirken, Ukrayna'da çatışmaların artarak devam ettiğini belirtti.

DiCarlo, 2024 yılında sivil kayıplarda ciddi bir artış yaşandığına dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıl, sivil ölümler ve yaralanmaların toplam sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artış gösterdi. Özellikle çocuklar arasındaki kayıpların artışı endişe verici. 2024'ün ilk dokuz ayında, 2023'ün tamamına kıyasla daha fazla çocuk hayatını kaybetti ya da yaralandı." dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine (OHCHR) göre, Şubat 2022'den 31 Aralık 2024'e kadar 669'u çocuk olmak üzere en az 12 bin 456 sivilin hayatını kaybettiğini aktaran DiCarlo, 28 bin 382 sivilin ise yaralandığını bildirdi.

DiCarlo, 2024 yılında aynı zamanda okullara ve hastanelere yönelik saldırılarda da artış gözlendiğini belirterek, 9 ay içinde 580'den fazla eğitim ve sağlık tesisinin zarar gördüğünü ya da yok edildiğini aktardı.

Uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğine vurgu yapan DiCarlo, "Siviller ve sivil altyapıyı hedef alan tüm saldırıları kesinlikle kınıyoruz. Bu tür eylemler, nerede olursa olsun, uluslararası hukuka aykırıdır ve derhal durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

DiCarlo, saldırıların, sadece yerel halkı değil, aynı zamanda Ukrayna'da görev yapan diplomatik toplumu ve uluslararası kuruluşları da tehdit ettiğini belirtti.

Geçen yılın insani yardım çalışanlarının da zor bir yıl geçirdiğini anımsatan DiCarlo, "Görev sırasında 10 yardım çalışanı hayatını kaybetti, 41'i yaralandı." bilgisini verdi.

Esir takası memnuniyetle karşılandı

Rusya ve Ukrayna'nın dün gerçekleştirdiği esir takasına da değinen DiCarlo, bu takas sayesinde 50 kişinin evlerine dönebildiğini ifade etti.

Ayrıca 30 Aralık'ta gerçekleştirilen 300'den fazla savaş esirinin değişimini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren DiCarlo, "Tüm tarafların çabalarını takdir ediyor, bu değişimlerin kapsamını ve hızını artırmalarını teşvik ediyoruz." dedi.

DiCarlo, diğer taraftan Ukraynalı savaş esirlerinin Rus güçlerince infaz edildiği yönündeki raporlardan derin endişe duyduklarını söyledi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üçüncü yıldönümüne yaklaşılırken, küresel ölçekte çatışmaların azaltılması ve barış sürecinin başlatılması yönündeki çağrıların güçlendiğine dikkati çeken DiCarlo, BM Şartı, uluslararası hukuk ve BM Genel Kurul kararlarına uygun kalıcı ve kapsamlı barış çağrısını yineledi.