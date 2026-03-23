BM: Ukrayna'da Sivil Ölümleri Artıyor - Son Dakika
BM: Ukrayna'da Sivil Ölümleri Artıyor

23.03.2026 23:50
BM, Ukrayna'da 15 binden fazla sivilin öldüğünü ve sivil ölümlerinin yüzde 45 arttığını duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), şubat 2022'den bu yana, Ukrayna'da 15 binden fazla sivilin öldürüldüğünü belirterek, bu yılın şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre sivil ölümlerde yüzde 45'lik artış yaşandığına dikkati çekti.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), "Ukrayna'nın barış ve güvenliğinin korunması" başlığı altında toplandı.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna'da şiddetin her zamankinden daha kötü olduğunu belirterek, BM kayıtlarına göre şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da 775'i çocuk olmak üzere 15 bin 364 sivilin öldürüldüğünü, 42 bin 144 sivilin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

DiCarlo, gerçek kayıp sayısının muhtemelen çok daha yüksek olduğunun tahmin edildiğini ifade ederek, "Sadece bu yılın şubat ayında en az 188 sivil öldürüldü ve 757 kişi yaralandı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik bir artış anlamına geliyor." dedi.

Kış boyunca Ukrayna'nın enerji altyapısında meydana gelen hasarın, ülkenin enerji şebekesini tamamen çökme noktasına getirdiğine de işaret eden DiCarlo, Ukraynalı yetkililere göre doğal gaz üretim kapasitesinin yüzde 60'ının yok olduğunu aktardı.

DiCarlo, uzayan çatışmalar nedeniyle dünya genelinde hala 6,7 milyondan fazla Ukraynalı mülteci bulunduğu bilgisini paylaşarak, Ukrayna içinde ise 3,7 milyondan fazla insanın yerinden edilmiş durumda olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın toparlanması ve yeniden inşası için uzun vadeli uluslararası desteğe de vurgu yapan DiCarlo, bunun için önümüzdeki on yılda 588 milyar ABD dolarına ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

DiCarlo, tam, acil ve koşulsuz bir ateşkesin şart olduğunu belirterek, Ukrayna'da barışı ilerletmek için ABD'nin öncülüğünde yürütülen diplomatik çabaları da memnuniyetle karşıladıklarını ve bu çabaların desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

"Sadece ocak ayında, yaklaşık bir milyon insana yardım sağladık"

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ise video konferans yoluyla toplantıya katılarak, insani yardım çalışanlarının karşılaştığı zorluk ve risklere rağmen Ukrayna'ya yardım ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Fletcher, "Sadece ocak ayında, biz ve ortaklarımız yaklaşık bir milyon insana gıda, nakit yardımı, tıbbi bakım, barınma ve koruma sağladık. Kış boyunca yaklaşık 100 insani yardım kuruluşu 1,6 milyondan fazla insanı destekledi." dedi.

BMGK'nin Ukrayna'da insani hukuk çerçevesinde sivillerin ve sivil alt yapının korunmasını sağlaması gerektiğini anlatan Fletcher, ayrıca Ukrayna'ya hayat kurtaran yardımların gereken ölçekte ve hızda ulaşması için müdahale ve finanse edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Ukrayna'da Sivil Ölümleri Artıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: BM: Ukrayna'da Sivil Ölümleri Artıyor - Son Dakika
