BM Üyeleri Myanmar'daki Şiddete Karşı Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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BM Üyeleri Myanmar'daki Şiddete Karşı Uyarıda Bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) üyeleri, Myanmar rejiminin Arakanlı Müslümanları da içeren yerinden edilen kişileri canlı kalkan olarak kullandığını belirterek bölgede artan şiddete karşı uyarıda bulundu. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, üyeler adına yaptığı açıklamada, Myanmar'da insani krizin derinleştiğini ve uluslararası insan hakları hukukunun ihlal edildiğini vurguladı.

16.07.2024 01:49
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) üyeleri, "Myanmar rejiminin" aralarında Arakanlı Müslümanların da bulunduğu yerinden edilen kişileri canlı kalkan olarak kullandığını belirterek bölgede artan şiddete karşı uyarıda bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu üyeler adına açıklama yaptı.

Myanmar'da darbenin ardından insani yardıma muhtaç kişilerin 1 milyondan 18,6 milyona yükseldiğini kaydeden Wood, artan şiddetten derin endişe duyulduğunu ifade etti.

Uluslararası insan hakları hukukun ihlal edildiği yönünde güvenilir raporlar bulunduğuna işaret eden Wood, Myanmar'da insani krizin derinleştiğini söyledi.

Wood, "Myanmar rejiminin" aralarında Arakanlı Müslümanların da bulunduğu yerinden edilen kişileri canlı kalkan olarak kullandığını belirterek bölgede artan şiddete karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

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