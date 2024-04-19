BM Uzay İşleri Ofisi Direktörü Çin\'e Yapacağı Ziyarette Çinli Uzay Yetkilileriyle Bir Araya Gelme İstediğini Belirtti

Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi Direktörü Holla-Maini, ofisinin Çin uzay topluluğu ile ortaklığını daha da geliştirmek amacıyla, Çin'e yapacağı ilk ziyarette Çinli uzay yetkilileri ve uzmanlarıyla bir araya gelmeyi beklediğini ifade etti.
VİYANA, 19 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA) Direktörü Aarti Holla-Maini, Çin'in uzay keşfi alanındaki başarılarından ve tüm insanlığa fayda sağlamak üzere uzay teknolojilerinden yararlanma konusunda ofisiyle yaptığı yakın işbirliğinden övgüyle bahsetti.
Holla-Maini, bu haftanın sonunda bir dizi uzay etkinliğine katılmak üzere Çin'e doğru yola çıkmadan önce Xinhua ile özel söyleşisinde söz konusu açıklamayı yaptı.
25 yılı aşkın profesyonel deneyime sahip olan Holla-Maini, "Çin her zaman benim radarımda olmuştur" derken, Çin'in Ay keşif projesi ve kendi uzay istasyonundan örnek vererek, Çin'i "fırlatma alanı ve uydu navigasyon sisteminden daha yakın zamanlı gelişmelere kadar, uzaya araç gönderen saygın bir ülke" olarak tanımladı.
Yapımı 2022 yılında tamamlanan Çin'in Tiangong uzay istasyonu, istasyondaki astronotlar tarafından yürütülen çeşitli bilimsel deneylerle uygulama ve geliştirme aşamasına girdi. Söz konusu deneyler arasında, 2019 yılında UNOOSA ve Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından ortaklaşa seçilen uluslararası işbirliği projeleri de yer alıyor.
Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne göre, ülke şu anda Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun temel modelini oluşturmayı hedefleyen Ay keşif programının dördüncü aşamasını hayata geçiriyor. Dördüncü aşama kapsamında, Chang'e-6 Ay keşif aracının Ay'ın uzak tarafından örnekler toplamak üzere yılın ilk yarısında fırlatılması planlanıyor.
"Bu nedenle Çin hakkında daha fazla bilgi edinmeyi çok önemsiyorum" diyen Holla-Maini, Çin'in orta kesimindeki Wuhan kentinde 1. Çin- Latin Amerika ve Karayipler Uzay İşbirliği Forumu'nun düzenleneceği 24 Nisan'daki Çin Uzay Günü etkinliklerine katılmayı dört gözle beklediğini söyledi.
Holla-Maini, ofisinin Çin uzay topluluğu ile ortaklığını daha da geliştirmek amacıyla, Çin'e yapacağı ilk ziyarette Çinli uzay yetkilileri ve uzmanlarıyla bir araya gelmeyi beklediğini ifade etti.
BM yetkilisi, kapasite inşa etme, afet riskini azaltma, uluslararası uzay işbirliğini geliştirme ve başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin uzaya erişimine yardımcı olma konusunda UNOOSA'nın Çin ile yaptığı güçlü işbirliğinden övgüyle söz etti.
Holla-Maini, Çin'in Asya ve Pasifik'te Uzay Bilimi ve Teknolojisi Eğitimi Bölgesel Merkezi'ne ev sahipliği yaptığını da hatırlattı. UNOOSA'ya bağlı bölgesel eğitim ve araştırma kurumu bu yıl 10. yıldönümünü kutlayacak.
Çin ayrıca, özellikle gelişmekte olan ülkeler için afet yönetimi ve acil durum müdahalesinde uzay teknolojisinin kullanımını kolaylaştırmayı amaçlayan UN-SPIDER programının bir ofisine de ev sahipliği yapıyor.
Holla-Maini, ileriye dönük olarak, Çin'in uzay istasyonu ve planlanan Ay araştırma istasyonunun, uluslararası uzay keşfi ve araştırmalarına katkıda bulunacağını ve bunun "nihayetinde insanlığın yararı için herkesle paylaşılacağını" umduğunu belirtti.
Yetkili ayrıca, özellikle Küresel Güney'deki ülkeler için iklim değişikliğinin azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma amacıyla uzay verilerine erişimin sağlanması yönünde Çin ile işbirliğini derinleştirmek istediğini ifade etti.
BM yetkilisi, Çin'in önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni "memnuniyetle karşıladığını" ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasında bu iki inisiyatifi "önemli bir katkı" olarak gördüğünü vurguladı.
Holla-Maini, uzayın barışçıl kullanımı ve keşfinde uluslararası işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir BM ajansı olan UNOOSA'nın başına Haziran 2023'te geçti.
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