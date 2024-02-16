BM, Venezuela'nın BM İnsan Hakları Komiserliği Ofisi faaliyetlerini askıya alma kararını üzüntüyle karşıladı - Son Dakika
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BM, Venezuela'nın BM İnsan Hakları Komiserliği Ofisi faaliyetlerini askıya alma kararını üzüntüyle karşıladı

BM, Venezuela\'nın BM İnsan Hakları Komiserliği Ofisi faaliyetlerini askıya alma kararını üzüntüyle karşıladı

BM, Venezuela hükümetinin BM İnsan Hakları Komiserliği Ofisinin ülkedeki faaliyetlerini askıya alma kararını üzüntüyle karşıladıklarını bildirdi. BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Venezuela hükümetinin kararının üzücü olduğunu belirterek, atacakları adımları gözden geçirdiklerini kaydetti.

16.02.2024 00:04  Güncelleme: 00:06
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Venezuela hükümetinin, BM İnsan Hakları Komiserliği Ofisinin ülkedeki faaliyetlerini askıya alma kararını üzüntüyle karşıladıklarını bildirdi.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Venezuelalı yetkililerle irtibatın sürdüğünü aktaran Shamdasani, "Bizim için öncülük eden prensip, her zaman Venezuela halkının insan haklarını teşvik etmek, korumak olmuştur ve olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Shamdasani, Venezuela hükümetinin kararının üzücü olduğunu belirterek, atacakları adımları gözden geçirdiklerini kaydetti.

BM çalışanı 13 kişinin 72 saatte ülkeyi terk etmesi istenmişti

Venezuela hükümeti, "tarafsız" olmadığını gerekçe göstererek BM İnsan Hakları Komiserliği Ofisinin ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Yvan Gil, düzenlediği basın toplantısında, BM İnsan Hakları Ofisinin ülkedeki çalışmalarının askıya alındığını ve BM çalışanı 13 kişinin 72 saatte ülkeyi terk etmesini istediklerini belirtmişti.

BM'nin, Venezuela'da "amacına uygun davranmadığını" savunan Gil, Karakas'ta 2019'dan bu yana faaliyet gösteren BM Ofisi ile tüm işbirliği kanallarını 30 günde gözden geçireceklerini söylemişti.

Kaynak: AA

Venezuela, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Venezuela'nın BM İnsan Hakları Komiserliği Ofisi faaliyetlerini askıya alma kararını üzüntüyle karşıladı - Son Dakika

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