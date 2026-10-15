BM'ye göre Batı Şeria'da zeytin hasadı saldırı sayısı 200'ü aştı, bir Filistinli öldü - Son Dakika
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BM'ye göre Batı Şeria'da zeytin hasadı saldırı sayısı 200'ü aştı, bir Filistinli öldü

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BM, Batı Şeria'da zeytin hasadı dönemindeki yerleşimci saldırılarının bu sezon 200'ü aştığını ve geçen yılki rakamları şimdiden geçtiğini bildirdi. Saldırılarda bir Filistinli öldü, 120'den fazla kişi yaralandı, 2 bin 500'den fazla ağaç veya fidan zarar gördü.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadıyla uğraşan halka, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapılan saldırıların sayısının geçen yılki rakamları aştığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelere dair güncel bilgileri paylaştı.

Haq, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), bugün resmen başlayan zeytin hasadı dönemini etkileyen Batı Şeria'daki yerleşimci saldırılarının sayısının, şimdiden geçen yılki rakamları aştığını belirtiyor." ifadesini kullandı.

Filistinli çiftçilere yönelik saldırıların bu sezonda 200'ü aştığını belirten Haq, 2025 sezonu boyunca kaydedilen toplam sayının 185 olduğunu hatırlattı.

Haq, bu sezon İsrailli gaspçıların saldırısı sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 120'den fazlasının yaralandığını ve 2 bin 500'den fazla ağacın veya fidanın zarar gördüğünü kaydetti.

Söz konusu olayların yaklaşık yüzde 80'inin son iki haftada yaşandığını vurgulayan Haq, "İnsani yardım ortaklarımız, hasat yapanlara ekipman ve diğer tarımsal malzemeler sağlamanın yanı sıra İsrail makamlarının yerleşim yerlerine yakın ve 712 kilometre uzunluğundaki bariyerin arkasında kalan zeytinliklere erişime getirdiği kısıtlamaları izliyor ve hukuki destek sunuyor." diye konuştu.

İsrail, Gazze'de de tarımsal aletlerin içeri girmesini engelliyor

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, aynı hasat döneminin yaşandığı Gazze'de, İsrail tarafından gerekli tarım araç gereçlerinin içeri girişine izin verilmediğini, zeytinliklerin tahrip edildiğini ve özellikle "Sarı Hat"ın ötesindeki tarım arazilerine erişimin kısıtlandığını belirtti.

Haq, "Tarımsal malzemelerin, motor yağının ve yedek parçaların girişine getirilen yasakların hem ekim ve hasat faaliyetlerini hem de geriye kalan az sayıdaki zeytin presinin çalışmasını ciddi şekilde engellediğini belirtiyor." dedi.

Tel Aviv yönetiminin bölgeye yönelik saldırılarına değinen Haq, dün birçok insani yardım tesisinin İsrail'in hafif silah ve topçu ateşiyle vurulduğunu bildirdi.

Haq, "İsrail güçlerinin, bir BM konvoyunun yakınında ateş açtığı bildirildi, herhangi bir yaralanma rapor edilmedi. Tüm siviller ve sivil altyapı gibi insani yardım çalışanları ve insani yardım tesisleri de korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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