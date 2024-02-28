BM Yetkilileri: Gazze\'de Nüfusun Dörtte Biri Kıtlığın Eşiğinde

NEW Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze'de tüm nüfusun gıda yardımına muhtaç olduğunu, nüfusun dörtte birinin ise kıtlığın eşiğinde olduğunu bildirdi.
BM Güvenlik Konseyi'nde "Silahlı Çatışmada Sivillerin Korunması" başlığı altında Gazze'de gıda güvensizliğin oluşturduğu riskler tartışıldı.
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdür Yardımcısı Maurizio Martina, "Bugün Gazze halkı, çatışma nedeniyle korkunç boyutta gıda güvensizliği ve yüksek kıtlık riskiyle karşı karşıya." uyarısında bulundu.
Bunun temel nedenlerini yoğun çatışmalarda artış, gıdaya, temel hizmetlere ve hayat kurtarıcı yardımlara erişimde azalma ve insanların temel hizmetlerden yoksun bir şekilde yetersiz tesislere izole edilmesi olarak sıralayan Martina, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre Gazze'de 378 bin kişinin "felaket" olarak adlandırılan 5. seviyede yer aldığına dikkati çekti.
Martina, bunun 5 evden birine tekabül ettiğini belirterek, Gazze'de sivil altyapı, gıda üretim ve dağıtım tesisleri ile sulama tesislerinin bir kısmının yok edildiğini, diğerlerinin ise çok ağır hasar aldığını ya da erişim bulunmadığını dile getirdi.
İsrail'in 9 Ekim'den bu yana uyguladığı kuşatmanın gıda ürünleri, elektrik ve yakıtı ya tamamen kestiğini ya da kısıtladığını kaydeden Martina, aynı zamanda su kısıtlamasının da sürdüğünü bildirdi.
Martina, 7 Ekim öncesine göre Gazze'deki su tedarikinin yüzde 7 düzeyine gerilediğini vurgulayarak,"Gazze'deki yeraltı suyunun yüzde 97'si insan tüketimine uygun değil." diye konuştu.
Mevcut çatışma öncesinde Gazze'nin gıda üretiminde kendine yettiğini ifade eden Martina, mevcut durumun bunu çok ciddi düzeyde yok ettiğini söyledi.
Gazze'nin kuzeyinde tarım üretiminin en iyi ihtimalle mayısta çökeceğini öngördüklerini aktaran Martina, "15 Şubat itibarıyla Gazze'deki mahsul alanlarının yüzde 54.8'i hasar görmüş durumda." ifadelerini kullandı.
Martina, çatışmaların durması ve insani yardımın ulaşımının sağlanmasının kıtlığı engellemek için gerekli adımlar olduğunun altını çizdi.
"Bugün Gazze'de neredeyse 2,2 milyonluk nüfusun tümü gıda yardımına muhtaç"
Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, "Bugün Gazze'de neredeyse 2,2 milyonluk nüfusun tümü gıda yardımına muhtaç." dedi.
Skau, ateşkes anlaşması olması halinde WFP'nin operasyonlarını genişletmeye hazır olduğunu belirterek, "Kıtlık riski, Gazze'ye temel gıda ürünlerinin yeterli düzeyde sağlanamamasıyla artıyor." şeklinde konuştu.
WFP'nin 18-19 Şubat'ta yardım konvoylarının saldırıya uğradığını ve bunun ardından Gazze'nin kuzeyine yönelik operasyonlarını koşullar elverene kadar askıya almayı kararlaştırdığını belirten Skau, "Gazze'nin kuzeyine giden çalışanlarımız, koşulların felaket olduğunu bildirdi. Gıda ve temiz su çok sınırlı, gıdasızlık artıyor ve hastalık yaygın." değerlendirmesinde bulundu.
Skau, Gazze'nin kuzeyine gıda ve diğer insani yardım malzemelerinin yeterli düzeyde ulaştırılması için acilen adım atılması gerektiğini kaydetti.
Bunun için ise insani yardım çalışanları için güvenli çalışma ortamı sağlanmasının şart olduğuna işaret eden Skau, aynı zamanda İsrailli yetkililerle yürütülen uyarı sisteminin uygulanması ve iletişim ağının istikrarlı olması gerektiğini söyledi.
Skau, kıtlığı engellemek için çok daha fazla gıda tedarikine ihtiyaç olduğunun altını çizerek, sağlık dahil temel hizmetlerin tekrar inşa edilmesi gerektiğini bildirdi.
Bunları sadece BM Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) yapabileceğine işaret eden Skau, BM Güvenlik Konseyi'nin 2018'de kabul ettiği 2417 sayılı kararın çatışma ve gıda güvensizliği arasındaki kısır döngüyü kırmayı amaçladığını hatırlattı. Skau, "Konsey'e bugün bu kararı uygulama çağrısında bulunuyoruz." dedi.
"Gazze'de bugün nüfusun dörtte biri kıtlığın eşiğinde"
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham ise "Gazze'de bugün nüfusun dörtte biri kıtlığın eşiğinde." uyarısında bulundu.
Rajasingham, Gazze'nin kuzeyinde iki yaş altı çocuklardan 6'sından birinin şiddetli gıdasızlıkla mücadele ettiğini belirtti.
Gazze'de çocuklar, kadınlar ve emziren anneler arasında gıdasızlığın hızla arttığına işaret eden Rajasingham, barınaklardaki aşırı kalabalık, soğuk hava, yetersiz beslenmenin salgın hastalıklar için elverişli bir ortam oluşturduğunu söyledi.
Rajasingham, insani yardım çalışanlarının Gazze'ye erişim konusunda çok büyük engellerle karşılaştığını aktardı.
BM Güvenlik Konseyi, üye ülkeler ve uluslararası toplumun adım atmadan gerekli yardımın sağlanmasının mümkün olmayacağına işaret eden Rajasingham, "Bu nedenle ateşkes çağrımızı yineliyoruz. Eğer harekete geçilmezse Gazze'de yaygın kıtlığın ve daha fazla can kaybının kaçınılmaz olacağından endişe ediyoruz. 7 Ekim'den bu yana çatışma 30 bine yakın can aldı, 70 bine yakın yaralıya sebep oldu. Bu nedenle Konsey'in bu konuyu acil olarak ele alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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