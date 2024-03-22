BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'e, Gazze'deki sivillere yönelik "yardımın önündeki tüm engelleri kaldırması" çağrısında bulundu.
Griffiths, X sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki yardım dağıtımının sınırları, durumu kritik olan on binlerce insanı doyuracak konvoyların hareketlerini engelleyenler tarafından belirleniyor." sözlerine yer verdi.
Gazze'de ihtiyaç sahibi sivillere yardım ulaştırmanın zorlukları konusunda, "pek çok tartışma yapıldığını" belirten Griffiths, konunun bir kerede ve tamamen çözülmesi gerektiğini kaydetti.
Paylaşımında "İsrail'in yardımın önündeki tüm engelleri kaldırmasına ihtiyacımız var. Artık ateşkese ihtiyacımız var." diyen Griffiths, Gazze'ye yardımların ulaşmasının önündeki engelin Tel Aviv yönetimi olduğunu belirterek, "Bunlar, mart ayının ilk yarısında her beş insani misyonun kuzey Gazze'ye erişimini reddedenler tarafından belirleniyor. Bunlar, yüzbinlerce insanın yakın bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kuzeye doğrudan geçiş noktalarını açmayı reddedenler tarafından düzenleniyor. Hastanelere ve su arıtmaya yönelik hayat kurtarıcı malzemelerin girişini engelleyenler tarafından belirleniyor ve bunları Gazze'yi bombalamaya devam edenler ayarlıyor." dedi.
Son Dakika › Güncel › BM Yetkilisi İsrail'e Gazze'deki Yardımların Önündeki Engelleri Kaldırma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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