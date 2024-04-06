BM Yetkilisi: İsrail'in Gazze'ye saldırıları insanlığa ihanet - Son Dakika
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BM Yetkilisi: İsrail'in Gazze'ye saldırıları insanlığa ihanet

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı tarihten bu yana Filistinlilerin ölüm, yıkım ve kıtlıkla karşı karşıya kaldığını belirterek Gazze'de yaşananları insanlığa ihanet olarak nitelendirdi.

06.04.2024 18:07  Güncelleme: 18:08
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin "ölüm, yıkım ve insan eliyle yaratılmış kıtlıkla" karşı karşıya kaldığını belirterek Gazze'de yaşananları "insanlığa ihanet" olarak nitelendirdi.

Griffiths, X sosyal medya hesabı üzerinden, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıların 6. ayında açıklama paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana geçen süreçte Gazze halkının sürekli "ölüm, yıkım ve insan eliyle yaratılmış kıtlıkla" karşı karşıya kaldığını belirten Griffiths, "Bu savaş, her geçen gün daha fazla sivilin canını alıyor." ifadesini kullandı.

Griffiths, çatışmanın devam ettiği her saniye Filistinlilerin "acı ve ızdırap" çektiğine dikkati çekerek "Benim ve diğer pek çok kişinin defalarca söylediği gibi bu savaşın sona ermesi için çok geç kalındı." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de kimsenin güvende olmadığını ve bölgede sığınacak güvenli bir yerin bulunmadığını ifade eden Griffiths, uluslararası ve bölgesel kuruluşların Gazze'de yürüttüğü insani yardım çalışmalarının "bombardımanlar, güvensizlik ve erişimin engellenmesi" nedeniyle aksadığını vurguladı.

Gazze'de yaşananları "insanlığa ihanet" olarak tanımlayan Griffiths, bu ihanetin hesabının sorulması gerektiğini belirtti.

Griffiths, "Bugün kalbim öldürülen, yaralanan ya da rehin alınanların aileleriyle ve sevdiklerinin durumunu bilememenin acısını yaşayanlarla birlikte." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Yetkilisi: İsrail'in Gazze'ye saldırıları insanlığa ihanet - Son Dakika

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