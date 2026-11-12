BM yetkilisi Silva, COP31'de iklim adaleti ve elektrifikasyon çağını öne çıkardı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva, "İklim sorunu, tek bir ülke tarafından çözülemez. İşte bu nedenle, kendi ülkemizden daha büyük ve sadece ülke düzeyinde ele alınamayacak bir soruna ortak ve koordineli çözümler getirmek için diplomasi önemli." dedi.

Silva, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Sadece hedefe değil somut çözümlere de odaklanılması gereken, aynı zamanda dayanışma ile de bağlantılı bir zamanda olunduğunu belirten Silva, "Birçok ülke tamamen karbonsuzlaşsa bile gelişmekte olan ülkeleri bu çabada desteklemezsek bu çabalar, ihtiyaçları karşılayamayacaktır." diye konuştu.

Silva, gelişmekte olan ülkelerin adeta "mükemmel bir fırtına"nın etkisinde kalmış durumda olduklarına dikkati çekerek, "Bir yandan, sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda hala geride kalıyorlar. 700 milyon insan elektriğe erişemiyor. 2 milyar insan temiz suya erişemiyor. Aynı zamanda, bu gelişmekte olan ülkeler, kendilerinin sorumlu olmadığı emisyonlar nedeniyle iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerinin yaşandığı yerler. Nepal'de neler olduğunu gördük, Jamaika'da neler olduğunu gördük. Zimbabve'de, Mozambik'te neler olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu ülkelerin aynı zamanda çatışmalardan ve savaşlardan da etkilendiklerine işaret eden Silva, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada iklim değişikliğinden en çok etkilenen ilk 20 ülke arasında 14'ü çatışma veya savaş halinde. Dolayısıyla bu, büyük bir ikilem. Gelişmekte olan ülkelerden yoksulluk, eşitsizlikler ve iklim etkileriyle hala mücadele ederken nasıl olur da yeşil bir dönüşüm gerçekleştirmelerini, yenilenebilir enerjiyi üç katına çıkarmalarını ve iklim eylemine yönelik yatırımları artırmalarını isteyebiliriz? İşte bu yüzden şu an dayanışma zamanı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuşmasında bunun bir iklim adaleti zamanı olduğunu belirtti. Bu nedenle, bu COP'un hem somut çözümler sunduğumuz bir COP olarak hem de iklim adaletinin ikna edici bir şekilde ele alındığı bir COP olarak anılması gerektiğini söyleyebilirim."

" Türkiye'nin başkanlığının bu konferansa getirdiği çok önemli bir hedef var, o da elektrifikasyon çağı"

Silva, "Türkiye'nin başkanlığının bu konferansa getirdiği çok önemli bir hedef var, o da elektrifikasyon çağı. Neden? Çünkü yenilenebilir enerjiyi artırmazsak fosil yakıtları aşamalı olarak ortadan kaldıramayacağımızı ve onlardan uzaklaşamayacağımızı biliyoruz. Daha fazla yenilenebilir enerji elde etmek için daha fazla elektrifikasyona ihtiyaç var. Daha fazla sektörün fosil yakıtlardan elektriğe geçmesi gerekiyor. Sadece elektrikle çalışan geleneksel sektörler değil ulaşım ve sanayi gibi diğer sektörlerin de fosil yakıtlardan elektriğe geçmesi gerekiyor. İşte bu yüzden Türkiye'nin başkanlığının belirlediği hedef bu kadar önemli." diye konuştu.

Nihai enerji tüketiminde yenilenebilir enerji payını yüzde 23'ten yüzde 35'e çıkarmayı taahhüt etmenin önemine değinen Silva, bu hedefe ulaşılması için aşılması gereken bazı önemli engellerin olduğuna dikkati çekti.

"Bunlardan biri enerji şebekeleri." diyen Silva, şunları dile getirdi:

"Bu kapasiteye sahip olsanız bile, şebekelerde darboğazlar varsa insanlara ulaşamazsınız. Bugün 2 bin 500 gigavatlık yenilenebilir enerji projesi tıkanmış durumda. Şebeke eksikliği nedeniyle devreye alınamıyorlar. Bu nedenle bu COP'ta sadece 2035 yılına kadar elektriğin yüzde 35'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefinin belirlenmesi değil aynı zamanda UNOPS, UNDP ve 'Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji (Sustainable Energy for All)' tarafından ortaklaşa yürütülen 'Küresel Şebeke Hızlandırıcı' adlı ikinci girişimin de belirlenmesi önemliydi. Bu nedenle, ülkelerin şebekeleri tasarlamaları, planlamaları, programlamaları, finansman sağlamaları ve şebekelerin hayata geçirilmesi konusunda onlara destek olmaya kararlıyız."

"İklim sorunu, tek bir ülke tarafından çözülemez"

Silva, iklim konusunda deneyimli olduğunu belirterek, 1999'dan beri neredeyse tüm COP toplantılarına katıldığını anlattı.

"Ülkemde bakanlık yaptım, Avrupa Parlamentosu üyesi oldum. Şu anda bir BM kurumunu yönetiyorum." diyen Silva, şöyle konuştu:

"Tüm bu yıllar boyunca, neredeyse 30 yıldır tüm COP toplantılarına katıldım. Kilit unsurlardan biri, iklim diplomasisinin farklı bir diplomasi olması çünkü bu diplomasi, iki temel unsura dayanıyor. İlk olarak bilime dayanıyor. Yaptığımız her şey, hedefler, politikalar ve taahhütler, bilim insanlarının bize gerekli olduğunu söylediklerine dayanıyor. Bu nedenle, iklim diplomasisini bilimsel bilgiye, gerçeklere ve kanıtlara dayalı olarak sürdürmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci unsur ise karşılıklı bağımlılık anlayışını kavramak. İklim sorunu, tek bir ülke tarafından çözülemez. İşte bu nedenle, kendi ülkemizden daha büyük ve sadece ülke düzeyinde ele alınamayacak bir soruna ortak ve koordineli çözümler getirmek için diplomasi önemli."

Bu toplantıdan üç hedef beklentisinin olduğunu belirten Silva, "Birincisi, üye devletlerin ulusal hedeflerini 1,5 dereceyle uyumlu hale getirmek üzere revize edeceklerini açıklamaları. Ne yazık ki bugün mevcut hedef bizi 1,5 dereceye değil 2,8 dereceye sürükleyecek. Bu yüzden ülkelerin, kendi ülkelerine döndüklerinde hedeflerini yeniden belirleyeceklerini açıklamalarını umuyorum." dedi.

Jorge Moreira da Silva, sözlerini şöyle tamamladı:

"İkincisi, elektriğin yüzde 35'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ve yenilenebilir enerji kullanımının üç katına çıkarılması taahhüdünün hayata geçirilmesini umuyorum. Üçüncüsü ise iklim finansmanı ve gelişmekte olan ülkelerle dayanışma konusunda net ve açık bir taahhüt elde etmeyi umuyorum. Bu taahhüt kapsamında dünyanın en zengin ekonomileri, 2035'e kadar gelişmekte olan ülkelerdeki iklim eylemlerini desteklemek için her yıl en az 1,3 trilyon dolar sağlama sözü verecek."