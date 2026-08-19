BM Yüksek Komiseri\'nden ABD\'ye Yaptırım Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane ve mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması için çağrıda bulundu.

Türk, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

ABD'nin Japon yargıç Akane ve Seye'ye karşı uyguladığı kabul edilemez yeni yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunan Türk, "Ülkelere insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü korumak ve savunmak için oluşturdukları kurumları savunmaya ve bu tür misillemelere hedef olan mahkeme görevlilerini koruma çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD, UCM Başkanı Akane'yi ve bir yetkiliyi yaptırım listesine aldı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu kararın ardından ABD, Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almış, Ağustos 2025'te ise "İsrail aleyhindeki tutumları" gerekçesiyle UCM üyesi 4 isme daha yaptırım uygulamıştı.

Washington, dün aldığı kararla UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'yi de yaptırım listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, UCM'yi birçok kez eleştirerek müttefik ülkelere "UCM'den çekilmeleri" çağrısında bulunmuştu.