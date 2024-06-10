BMGK, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze ateşkesi öngören karar tasarısını kabul etti

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve Gazze'de ateşkes öngören karar tasarısı kabul edildi. ABD'nin sunduğu tasarı 14 "evet" oyu alırken, Rusya "çekimser" kaldı.
BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze şeridinde kalıcı ateşkes öngören karar tasarısı kabul edildi. 15 üyeli BMGK'de yapılan oylamada, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" oyu alırken, Rusya "çekimser" oy kullandı.
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