BMGK, Hamas liderine düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BMGK, Hamas liderine düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil bir toplantı düzenleyecek. Rusya'nın BMGK Dönem Başkanı olarak bildirdiği toplantı, bugün yerel saatle 16.00'da gerçekleşecek. İran'ın talebi üzerine yapılan acil oturum, Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklenmiştir.

31.07.2024 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak.

BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının bugün yerel saatle 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsmail Heniyye, Cezayir, Rusya, İran, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BMGK, Hamas liderine düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
18:15 Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı’ndaymış Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı'ndaymış
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:55 DEM Partili Oduncu’dan skandal hareket Batman Valiliği’nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı DEM Partili Oduncu'dan skandal hareket! Batman Valiliği'nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 20:53:35. #1.13#
SON DAKİKA: BMGK, Hamas liderine düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement