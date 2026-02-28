BMGK, İran'a Saldırılar Üzerine Acil Toplanıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar üzerine bugün acil toplanma kararı aldı.
BM'den yapılan açıklamada, BMGK'nin bugün New York saatiyle 16.00'da " Orta Doğu'da durum" başlığıyla toplanacağı duyuruldu.
İran Dışişleri Bakanlığı, bugün ABD ve İsrail'in saldırılarını, ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin açıkça ihlali şeklinde niteleyerek BM'ye acil önlem alma çağrısı yapmıştı.
BMGK'de İngiltere bu ay dönem başkanıyken, mart ayı için dönem başkanlığı yarın ABD'ye geçiyor.
