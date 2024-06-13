BMGK, Sudan'daki kuşatmaya son verilmesi için çağrı yaptı - Son Dakika
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BMGK, Sudan'daki kuşatmaya son verilmesi için çağrı yaptı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Faşir'i kuşatmasına son verilmesi için çağrı yapan karar tasarısını kabul etti. Tasarı, 14 'evet' ve 1 'çekimser' oyla kabul edildi. Kararda, kuşatmanın sonlandırılması, çatışmanın durdurulması ve sivillerin korunması çağrısı yapıldı. Ayrıca, insani yardımların artırılması ve uluslararası toplumun mali desteklerinin artırılması talep edildi.

13.06.2024 22:45
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NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Faşir'i kuşatmasına son vermesi için çağrı yapılan karar tasarısı kabul edildi.

15 üyeli BMGK'de İngiltere'nin sunduğu tasarı oylandı.

Tasarı, 14"evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi.

Rusya çekimser oy kullandı.

Oylamadan sonra açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, Sudan'da durumun çok kötü olduğunu belirterek, kararın insani yardımları da artıracağını ifade etti.

Woodward, "1.5 milyon Sudanlı sivile ev sahipliği yapan kente saldırının korkunç sonuçları olur." uyarısını yaptı.

Kararda kuşatma ve çatışmayı sonlandırma çağrısı yapıldı

Kararda, HDK'ye Faşir kuşatmasını sonlandırması ve burada acilen çatışmaya son verilmesi ve gerginliğin azaltılması çağrısına yer veriliyor.

Faşir'den sivillerin güvenliğine zarar veren tüm güçlerin çekilmesi talep edilen kararda, buradan ayrılmak isteyen tüm sivillerin de korunması gerektiğine işaret ediliyor.

Kararda, sivillerin korunması öngörülen Cidde Bildirgesi'nin uygulanması için çağrı yapılırken, insani yardımın hızlı, güvenli ve sürdürebilir dağıtımının sağlanmasının önemine de işaret ediliyor.

Uluslararası toplumun mali desteklerini artırması talep edilen kararda, üye ülkelerden istikrarsızlığı tetiklememek için dışarıdan müdaheleden kaçınmaları isteniliyor.

Kararda, taraflara acilen çatışmayı sonlandırma ve diyaloğu tercih etmeleri için çağrı yapılıyor.

Kaynak: AA

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