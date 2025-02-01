BMGK, Sudan'daki Şiddeti Kınadı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kenti ve çevresinde tırmanan şiddet olaylarından endişe duyduklarını belirtti.

BMGK, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Faşir'de gerçekleştirdikleri saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Suudi Eğitim Hastanesi'ne 24 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 70'den fazla hasta ve hasta yakınının hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, BMGK'nın saldırıyı "şiddetle" kınadığı aktarıldı.

Açıklamada, BMGK'nın 2736 sayılı kararına atıfta bulunularak HDK'nın Faşir'e yönelik "kuşatmayı durdurması" talebi yinelenerek, kent ve çevresindeki çatışmaların derhal sona erdirilmesi istendi.

Çatışmanın taraflarına uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku uyarınca sivillerin ve sivil altyapının korunmasını sağlamaları çağrısında bulunan BMGK, Faşir ve Zemzem mülteci kampında insani kriz yaşayan sivillerin durumundan endişe duyduklarını aktardı.

BMGK, taraflara çatışmaların derhal durdurulması ve diyalog yoluyla sürdürülebilir bir çözüm bulunması çağrısında bulunduktan sonra, üye ülkeleri dış müdahalelerden kaçınmaya ve kalıcı barış çabalarını desteklemeye çağırdı.