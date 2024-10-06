BMMYK: Lübnan'a Acil İnsani Destek Çağrısı - Son Dakika
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BMMYK: Lübnan'a Acil İnsani Destek Çağrısı

BMMYK Başkanı Grandi, Lübnan'daki insani ihtiyaçların artığını belirterek uluslararası desteğin artırılmasını istedi.

06.10.2024 21:17
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, uluslararası toplumun Lübnan'daki ihtiyaç sahipleri için insani desteği artırması gerektiğini bildirdi.

Grandi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a yönelik ziyaretine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

İlk olarak saldırılar nedeniyle yerinden edilmiş ailelerle bir araya geldiğini belirten Grandi, Beyrut'taki okullarda kalan yerinden edilmiş ailelerin, en çok hava saldırılarının durması ve evlerine güvenli şekilde dönebilmeyi istediğini kaydetti.

Grandi, "Lübnan'da acilen ateşkese ihtiyaç var. Bu arada uluslararası toplum, ihtiyaç sahiplerine insani desteğini artırmalı." ifadesini kullandı.

Daha sonra Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesine dair paylaşım yapan Grandi, Mikati ile BMMYK'nin dayanışmasını ifade etmek ve Lübnan'daki çatışmadan etkilenenlere nasıl destek verileceğini görüşmek üzere bir araya geldiğini belirtti.

Grandi, "Lübnan hükümeti yerinden edilmiş kişiler için toplu barınaklar kurdu. Ancak ihtiyaçların ölçeği çok büyük, acilen daha fazla desteğe ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, Grandi'nin Lübnan ziyaretinin ardından Suriye'ye geçerek yetkililerin yanı sıra saldırılar nedeniyle Lübnan'dan bu ülkeye geçiş yapan Suriye ve Lübnanlılarla görüşeceği ifade edildi.

Kaynak: AA

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