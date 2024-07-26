BMMYK, Mülteci Sözleşmesi'ne taraf olmayan ülkeleri davet etti - Son Dakika
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BMMYK, Mülteci Sözleşmesi'ne taraf olmayan ülkeleri davet etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Mülteci Sözleşmesi'nin 73. yılını kutlarken, sözleşmeye taraf olmayan 44 BM üyesi ve 2 gözlemci ülkeyi sözleşmeye katılmaya çağırdı. BMMYK, sözleşmenin uluslararası düzeyde işbirliğini teşvik ettiğini ve mülteci koruma sorumluluklarının paylaşımına yardımcı olduğunu vurguladı. Sözleşmeye taraf olmayan ülkeler arasında Hindistan, Pakistan, Malezya, Endonezya ve Küba gibi ülkeler bulunuyor.

26.07.2024 19:15
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 1951'de imzalanan Mülteci Sözleşmesi'nin 73'üncü yılını kutlamaya hazırlanırken sözleşmede imzası olmayan 44 Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ve iki gözlemci ülkeyi sözleşmeye taraf olmaya davet etti.

BM internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, "savaş, şiddet, zulüm ve insan hakları ihlallerinden kaçan milyonlarca insanı koruma altına alan" Mülteci Sözleşmesi'nin 73'üncü yıl dönümünün 28 Temmuz'da kutlanacağını açıkladı.

Mantoo, sözleşmenin 149 ülke tarafından imzalandığını belirtirken BM üyesi ve gözlemci olan 46 ülkenin halen sözleşmeye taraf olmadığını vurgulayarak, bu ülkelere sözleşmeye katılmaları yönünde çağrı yaptı.

Özellikle Asya, Orta Doğu, Karayipler ve Pasifik'teki ülkelerin sözleşmeye "daha fazla bağlılık" göstermesi gerektiğinin altını çizen Mantoo, "Mülteci Sözleşmesi'ne taraf olmak, yalnızca bir ülkenin uluslararası yasal yükümlülüklere uygun olarak mültecileri koruma altına alma isteğini göstermez, mülteci meselelerinde devletler arasındaki sürtüşmelerin önlenmesine de yardımcı olabilir." diye konuştu.

Mantoo, sözleşmenin uluslararası düzeyde "öngörülebilirlik ve hesap verilebilirliği güçlendirerek" devletler arasında işbirliğini ve mülteci koruma sorumluluklarının paylaşımını teşvik etmeye de yardımcı olabileceğini kaydederek, "Sözleşmeye taraf olmak, çok taraflılık ve mülteci koruma konusunun temelini oluşturan uluslararası dayanışma prensibine olan desteğin işaretidir." dedi.

Mantoo ayrıca tüm devletleri, insanların sığınma talep etme ile sığınmadan yararlanma hakkının korunması ve ülkelerinden kaçmak zorunda kalanların insan haklarının gözetilmesi de dahil olmak üzere mülteci hukuku ilkelerini hayata geçirmeye çağırdı.

1951 Mülteci Sözleşmesi

1951'de imzalanan Mülteci Sözleşmesi, "1967 Mültecilerin Statüsüne Dair Protokol" ile BMMYK'nin çalışmalarının temelini oluşturan yasal belgeler olarak biliniyor.

Bu metinler, "mülteci"nin kim olduğunu, haklarını ve korunmalarına yönelik uluslararası standartları belirliyor.

Mülteci Sözleşmesi'ne taraf 149 ülke varken 44 BM üye ülkesi ve iki gözlemci ülke ise sözleşmeye taraf değil. Sözleşmeye taraf olmayanlar arasında Hindistan, Pakistan, Malezya, Endonezya ve Küba gibi ülkeler bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BMMYK, Mülteci Sözleşmesi'ne taraf olmayan ülkeleri davet etti - Son Dakika

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