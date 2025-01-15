BNP'den Seçim Çağrısı - Son Dakika
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BNP'den Seçim Çağrısı

Bangladeş Milliyetçi Partisi, seçimlerin bu yıl içinde yapılması için geçici hükümete çağrı yaptı.

15.01.2025 13:16
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Bangladeş'te muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), ağustosa kadar ülkede genel seçim yapılması için geçici hükümetten gerekli adımların atılmasını istedi.

BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alemgir, düzenlendiği basın toplantısında halihazırda başta olan geçici hükümete genel seçimlerin yapılması çağrısında bulundu.

Seçilmiş bir hükümetin yerini alacak alternatif olmadığını söyleyen Alemgir, "Seçimlerin bu yıl temmuz veya ağustos aylarında düzenlenebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Alemgir, bunun demokrasi için "kritik öneme" sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle, hükümeti, seçim komisyonunu ve tüm siyasi partileri, ulusal çıkarlar doğrultusunda seçimlerin bu tarihe kadar düzenlenebilmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

BNP, geçici hükümetin göreve gelmesinden bu yana genel seçimlerin bir an önce düzenlenmesi talebinde bulunuyor.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Şiddet olaylarının artarak devam ettiği sırada dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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