Bob Ross'un Taklit Ürünleri İçin Hukuk Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bob Ross'un Taklit Ürünleri İçin Hukuk Mücadelesi

Bob Ross'un şirketi, taklit ürünler nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nde hukuki süreç başlattı.

29.10.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT'de 1990'lı yıllarda yayınlanan "Resim Sevinci" programıyla Türkiye'de ünlenen ressam Bob Ross'un kurduğu şirketin ürünlerinin taklitleriyle ilgili hukuk mücadelesi Anayasa Mahkemesine taşındı.

Kısa sürede yaptığı doğa resimleriyle ünlenen Amerikalı ressam Ross'un kendi adını taşıyan şirketinin taklit ürünlerle ilgili hukuk mücadelesi sürüyor.

Türkiye'de, Türk Patent Enstitüsünde tescilli, yağlı boya ve boyama malzemelerini satan ABD'li Bob Ross şirketi, 2019'daki başvurusunun ardından bir kez daha hukuki mücadelesini Anayasa Mahkemesine taşıdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 1995'te vefat eden Ross'un kurduğu şirket, Türkiye'de, "Bob Roos markasını taşıyan ürün ve eğitim programlarının taklit edilerek veya başka ülkelerden hukuka aykırı şekilde ithal edilerek, yurt içinde satışa sunulduğu" gerekçesiyle dava açtı.

???????Dava dilekçesinde, "markaya yönelik tecavüzün önlenmesi, markayı taşıyan ürünlerin imha edilmesiyle maddi ve manevi tazminata karar verilmesi" istendi.

Davaya bakan İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 5 Aralık 2013'te, herhangi bir hakkı bulunmamasına rağmen başvurucuya ait markayı taşıyan ürünlerle başvurucuya ait eğitim CD'lerinin, Türkiye'de bir şirket tarafından ticari amaçlı kullanıldığını, markaya tecavüzde bulunduğunu tespit etti.

Davalı şirketin markayı kullanmasının yasaklanmasına, bu markayı taşıyan ürünlerinin imhasına karar veren yerel mahkeme, başvurucu şirkete maddi ve manevi tazminat ödemesine de hükmetti.

İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Bob Ross markasının "tanınmış marka" olduğunun tespitini ise reddetti.

Temyiz üzerine dosya Yargıtaya geldi

Bob Ross şirketi, "tanınmış marka" konusundaki istemine ilişkin mahkeme kararını Yargıtaya taşıdı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 22 Eylül 2014'te yerel mahkemenin kararını onadı.

Karar düzeltme isteminde bulunan başvurucunun, bu talebinin reddedilmesi ve kesin kararın 15 Temmuz 2015'te verilmesi üzerine, Bob Ross'un şirketi, 13 Ağustos 2015'te Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruda, "karar düzeltme isteği hakkında olumlu ya da olumsuz bir değerlendirme yapılmamış olması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" öne sürüldü.

Anayasa Mahkemesi, şirketin bu başvurusunda, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

İkinci kez AYM'ye başvurdular

Bob Ross şirketi, bu kez de davanın uzun sürmesi nedeniyle "makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin ikinci başvuruyu, iç hukuk yolları tüketilmediğinden 18 Eylül 2024'te kabul edilemez buldu.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddialarıyla yapılan başvurulara ilişkin Tazminat Komisyonuna başvuru yolu tüketilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Bob Ross, Mahkeme, Türkiye, Kültür, Güncel, Sanat, Hukuk, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bob Ross'un Taklit Ürünleri İçin Hukuk Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 03:00:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bob Ross'un Taklit Ürünleri İçin Hukuk Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.