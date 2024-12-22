Bocce Antrenörlük Kursu Osmaniye'de

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Osmaniye'de Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca "Bocce 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen kursa 16 kişi katıldı.

Milli takım antrenörleri Kubbettin Uslu, Mehmet Akdağ ve Mustafa Kaplan tarafından katılımcılara raffa, volo ve petank eğitimi verildi.

Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere 1. kademe yardımcı antrenör belgesi verilecek.