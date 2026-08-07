Çanakkale'de zehirlenme: 2 tutuklama

Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen böcek ilaçlamasıyla ilgili gözaltına alınan komşu ile ilaçlama şirketinin müdürü tutuklandı.

Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden ve komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle önceki akşam zehirlendiği ileri sürülen çocuğun ölmesi, annesinin de tedavi altına alınmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden ev sahibi Z.B, ilaçlama şirketinin müdürü Ö.E. ile şirket çalışanı B.E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ev sahibi ve şirket müdürü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde sürüyor.

Çanakkale'de yaşayan Uğur Çanlı, önceki akşam eve geldiğinde eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde bulmuş, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürmüştü. Yusuf Talha, hava ambulansıyla sevk edildiği İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.