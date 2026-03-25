Böcek'in Şoförleri Yolsuzluktan Gözaltında

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp başkanlık görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in makam şoförleri Aydın G. ile Özer A. hakkında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İBB'ye yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi Antalya'da gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edildi.
