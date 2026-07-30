Böcek Popülasyonları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Böcek Popülasyonları Artıyor

Böcek Popülasyonları Artıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehirleşme ve iklim değişikliği nedeniyle böcek popülasyonları artıyor, hayvanlar habitat kaybediyor.

EGE Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Alpagut Keskin, böceklerin ve organizmaların popülasyonlarının, uygun koşullar bulunca artma eğilimi gösterdiklerini belirterek, "Son 20 yılda şehirlerle doğal yaşam alanlarının sınırlarının, hayvanların, bitkilerin, canlıların yaşayabileceği tampon bölgelerin kaybolduğunu görüyoruz. Tampon bölgelerin kaybolmasının yanı sıra atıklar da böceklere kolay yaşam alanı sunuyor. Böylelikle evlerimizin içerisine girmelerini destekleyecek bir durum yaratıyoruz" dedi.

İklim değişikliği ve insan faaliyetlerine bağlı olarak son dönemde böcekler başta olmak üzere bazı canlıların şehir içindeki popülasyonunda artış gözlemleniyor. Böceklerin ve organizmaların popülasyonlarının yaşam alanlarında hazır besin kaynakları, uygun koşullar buldukları zaman artma eğilimi gösterdiklerini söyleyen EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Alpagut Keskin, "Popülasyonlarda bir artış gözlemliyoruz. İnsanlar bunu destekleyecek çok fazla faaliyet yürütüyor. Son 20 yılda şehirlerle doğal yaşam alanlarının sınırlarının, hayvanların, bitkilerin, canlıların yaşayabileceği tampon bölgelerin kaybolduğunu görüyoruz. Tampon bölgelerin kaybolmasının yanı sıra insanların atıkları böceklere kolay yaşam alanı sunuyor. Böylelikle evlerimizin içerisine girmelerini destekleyecek bir durum yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklıklara bütün canlıların uyum sağlamaya çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Keskin, "Çoğu organizmanın dağılış alanlarını genişlettiklerini ya da değiştirdiklerini görebiliyoruz. Buna küresel iklim değişikliğinin de sebep olduğunu söyleyebiliriz. Ama küresel iklim değişikliğinin de insan kaynaklı olduğunu unutmamamız gerekiyor" diye konuştu.

Yaz aylarında özellikle sivrisinek popülasyonlarındaki artış olmasının doğal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Keskin, "Ülkemize göç eden böcekler, geçmişe göre daha fazla görülüyor. İnsanlar böceklerden olduğu kadar böcekler de insanlardan muzdarip. Sorun hayvan kaynaklı değil, tamamen insan kaynaklı" dedi.

'PEK ÇOK TÜR YOK OLUYOR'

EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Keskin ise "Son 20-30 yıldaki teknolojik gelişim, insanların konfor alanını genişletmesi ve karbon ayak izimizin büyümesi habitat kayıplarına sebep oluyor ve pek çok tür yok oluyor. Böceklerdeki sayısal artışları görüyoruz ama bir taraftan yok oluş var. Faydalı türler diyebileceğimiz o diğer böcek türlerini avlayan, onlarla beslenen türler yok olduğu için diğerlerinde artışlar ortaya çıkmaya başladı" diye konuştu.

'MEVCUT HABİTATLARI KORUMALIYIZ'

Prof. Dr. Keskin, çayırın olduğu bir alana bina inşa edildiğinde oradaki türlerin yok olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"O alana hamam böcekleri, sivrisinekler gelecektir. Habitatı yok etmek türlerin değişimine neden oluyor. Canlıların yaşam alanı küçülüyor. Zaman zaman sarıömer, et yiyen örümcekler veya dev çekirgelerden bahsediliyor, yaban hayvanlarıyla çok fazla karşılaşılıyor. Kendi alanımızı genişlettiğimiz için o türlerle daha fazla karşı karşıya geliyoruz. İnsanın konfor alanı bir tarafta ama diğer tarafta da bazı türler bunlardan zarar görüyorlar. Habitatları yok olunca yaşam faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri çok sınırlı alanlara doğru göç ediyorlar. Son dönemdeki istilacı böcek türlerinin ortaya çıkmasının sebebi de küresel ısınma ile birlikte farklı alanlara doğru göç etmelerinden kaynaklanıyor. Çok zarar verildi. Derenin yatağını değiştirip önüne baraj yapılınca bir tarafta insanlık için su topluyoruz diğer taraftan derenin yatağındaki yaşam alanlarını yok ediyoruz. Mevcut habitatları korumalıyız."

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Böcek Popülasyonları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
Soyadı, genç kızın başına dert oldu Soyadı, genç kızın başına dert oldu
23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu Kimseye elini öptürmüyor 23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu! Kimseye elini öptürmüyor

11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
10:05
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı Dehşet anları kamerada
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
09:22
Akaryakıta yeni zam Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:39:44. #7.12#
SON DAKİKA: Böcek Popülasyonları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.