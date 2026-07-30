Böcek Popülasyonları Artıyor

EGE Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Alpagut Keskin, böceklerin ve organizmaların popülasyonlarının, uygun koşullar bulunca artma eğilimi gösterdiklerini belirterek, "Son 20 yılda şehirlerle doğal yaşam alanlarının sınırlarının, hayvanların, bitkilerin, canlıların yaşayabileceği tampon bölgelerin kaybolduğunu görüyoruz. Tampon bölgelerin kaybolmasının yanı sıra atıklar da böceklere kolay yaşam alanı sunuyor. Böylelikle evlerimizin içerisine girmelerini destekleyecek bir durum yaratıyoruz" dedi.

İklim değişikliği ve insan faaliyetlerine bağlı olarak son dönemde böcekler başta olmak üzere bazı canlıların şehir içindeki popülasyonunda artış gözlemleniyor. Böceklerin ve organizmaların popülasyonlarının yaşam alanlarında hazır besin kaynakları, uygun koşullar buldukları zaman artma eğilimi gösterdiklerini söyleyen EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Alpagut Keskin, "Popülasyonlarda bir artış gözlemliyoruz. İnsanlar bunu destekleyecek çok fazla faaliyet yürütüyor. Son 20 yılda şehirlerle doğal yaşam alanlarının sınırlarının, hayvanların, bitkilerin, canlıların yaşayabileceği tampon bölgelerin kaybolduğunu görüyoruz. Tampon bölgelerin kaybolmasının yanı sıra insanların atıkları böceklere kolay yaşam alanı sunuyor. Böylelikle evlerimizin içerisine girmelerini destekleyecek bir durum yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklıklara bütün canlıların uyum sağlamaya çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Keskin, "Çoğu organizmanın dağılış alanlarını genişlettiklerini ya da değiştirdiklerini görebiliyoruz. Buna küresel iklim değişikliğinin de sebep olduğunu söyleyebiliriz. Ama küresel iklim değişikliğinin de insan kaynaklı olduğunu unutmamamız gerekiyor" diye konuştu.

Yaz aylarında özellikle sivrisinek popülasyonlarındaki artış olmasının doğal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Keskin, "Ülkemize göç eden böcekler, geçmişe göre daha fazla görülüyor. İnsanlar böceklerden olduğu kadar böcekler de insanlardan muzdarip. Sorun hayvan kaynaklı değil, tamamen insan kaynaklı" dedi.

'PEK ÇOK TÜR YOK OLUYOR'

EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Keskin ise "Son 20-30 yıldaki teknolojik gelişim, insanların konfor alanını genişletmesi ve karbon ayak izimizin büyümesi habitat kayıplarına sebep oluyor ve pek çok tür yok oluyor. Böceklerdeki sayısal artışları görüyoruz ama bir taraftan yok oluş var. Faydalı türler diyebileceğimiz o diğer böcek türlerini avlayan, onlarla beslenen türler yok olduğu için diğerlerinde artışlar ortaya çıkmaya başladı" diye konuştu.

'MEVCUT HABİTATLARI KORUMALIYIZ'

Prof. Dr. Keskin, çayırın olduğu bir alana bina inşa edildiğinde oradaki türlerin yok olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"O alana hamam böcekleri, sivrisinekler gelecektir. Habitatı yok etmek türlerin değişimine neden oluyor. Canlıların yaşam alanı küçülüyor. Zaman zaman sarıömer, et yiyen örümcekler veya dev çekirgelerden bahsediliyor, yaban hayvanlarıyla çok fazla karşılaşılıyor. Kendi alanımızı genişlettiğimiz için o türlerle daha fazla karşı karşıya geliyoruz. İnsanın konfor alanı bir tarafta ama diğer tarafta da bazı türler bunlardan zarar görüyorlar. Habitatları yok olunca yaşam faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri çok sınırlı alanlara doğru göç ediyorlar. Son dönemdeki istilacı böcek türlerinin ortaya çıkmasının sebebi de küresel ısınma ile birlikte farklı alanlara doğru göç etmelerinden kaynaklanıyor. Çok zarar verildi. Derenin yatağını değiştirip önüne baraj yapılınca bir tarafta insanlık için su topluyoruz diğer taraftan derenin yatağındaki yaşam alanlarını yok ediyoruz. Mevcut habitatları korumalıyız."