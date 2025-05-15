Bodrum 2025 Turizm Sezonuna Hazırlıklarını Tamamladı

(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 2025 yılı turizm sezonuna ilişkin beklentilerini, hazırlık süreçlerini ve sezonun ilk verilerini kamuoyuyla paylaştı. Sezonun umut verici tabloyla başladığını belirten Mandalinci, "Otellerde doluluk oranları yüzde 90'a ulaşırken Bodrum- Milas Havalimanı yolcu trafiği ilk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 15 artış gösterdi dedi.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçede bulunan basın mensupları ile bir araya gelerek 2025 yılı turizm sezonuna ilişkin açıklamalar yaptı. Mandalinci, "Otellerde doluluk oranları yüzde 90'a ulaşırken Bodrum-Milas Havalimanı yolcu trafiği ilk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 15 artış gösterdi. Şu ana kadar en fazla turistin geldiği ülkeler sırasıyla İngiltere, Almanya, Rusya, Polonya ve İran. İngiltere, Bodrum'un birinci pazarı olmayı sürdürüyor. Rusya ve Polonya'dan gelen turist sayılarında da ciddi artışlar gözlemleniyor. İç pazarda ise Bodrum, uygun fiyatlı alternatifleri ve yüksek yaşam kalitesiyle Türk misafirler için cazibesini sürdürüyor" diye konuştu.

Kruvaziyer turizminde rekor hedefi

Bodrum'a deniz yoluyla gelen misafirlerin de büyük önem taşıdığını ve özellikle çarşı merkezine önemli katkıları olduğunu ifade eden Mandalinci, "2025 kruvaziyer sezonu 3 Nisan'da başladı. Bu yıl Bodrum Cruise Port'a 120 kruvaziyer gemisi sefer yapacak ve 158 bin 500 yolcu ağırlanması bekleniyor. Emerald Cruises, MSC Explora Journeys, Silversea ve Ritz-Carlton gibi markaların Bodrum'u rotalarına eklemesi dikkat çekiyor. Bodrum- Kos feribot hattında geçen yıl 90 bin yolcu taşınmıştı, bu sezon bu rakamın aşılması öngörülüyor" diye konuştu.

"Kış boyunca gerçekleştirdiğimiz saha çalışmaları devam edecek"

Bodrum Belediyesi'nin sezon öncesi yaptığı çalışmalara da değinen Mandalinci, şunları kaydetti:

"Sahil ve plaj düzenlemeleri, deniz dibi ve kıyı temizlikleri, refüj ve park bakım çalışmaları, zabıta ekiplerince hijyen ve fiyat denetimleri, yol bakım, yenileme ve tamirat çalışmaları ve daha birçok hizmeti gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, toplam 67 plaj ile halkımıza ve kentimizi tercih edecek misafirlerimize hizmet veriyoruz. Bunlardan sadece 17'sinde şezlongların korunmasını sağlamak ve zarara uğratılmasını minimuma indirmek amacıyla ücret alacağız. Turizm Zabıtası ekiplerimiz ise sezon boyunca görev başında olacak. Kış boyunca gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarına devam edecek, halkımızla bire bir iletişim kurarak talep istek ve temennilerini dinleyeceğiz. Halkımızın taleplerini dikkate alarak sorunlara ivedilikle çözüm üretmek en büyük hedefimiz. Bu çalışmaları yazın kentimizi tercih eden misafirlerimizle de kesintisiz iletişim kurarak sürdüreceğiz. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'müze bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren çağrı merkezimize de aralıksız ulaşım sağlanacak. Halkımız ve misafirlerimiz tüm taleplerini, 444 00 48'ten iletmeye devam edecek. Kültür, sanat ve tarih kokan Bodrum'da özellikle yıllardır süregelen festivallerle yaz mevsiminde kentimize gelen misafirlerimiz ve halkımız kaliteli zaman geçirecek. Ulusal ve uluslararası platformda bale festivalimizle, klasik müzik ve caz festivallerimizle adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz."

İnşaat yasağı başladı

Turizm sezonunun Bodrum'a yakışır şekilde geçmesi amacıyla her yıl uygulanan inşaat yasağının başladığına vurgu yapan Başkan Mandalinci, "Bu yıl da 15 Mayıs-15 Ekim 2025 tarihleri arasında inşaat yasakları geçerli olacak. Bu süreçte yeni inşaat başlatılamayacak, kaba ve gürültülü inşaat faaliyetlerine izin verilmeyecek. Belediye ekipleri tarafından denetimler aralıksız sürdürülecek" dedi.

Mandalinci konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Zorluklara rağmen yılmadan çalışıyoruz. Bodrum'un doğasını, kültürünü ve yaşam kalitesini korumak için halkımızla birlikte mücadele ediyoruz. 2025 sadece bir turizm sezonu değil, sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma dönemidir. Basın mensuplarımızın kamuoyunu doğru bilgilendirmedeki katkısı çok kıymetlidir."