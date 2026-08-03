Bodrum'a Kruvaziyerle 739 Turist Geldi
Seven Seas Splendor isimli gemi, Bodrum'a 739 yolcu getirdi; ardından tarihi yerleri gezdiler.
Muğla'nın Bodrum ilçesine, Seven Seas Splendor isimli kruvaziyer 739 yolcu getirdi.
Marshall Adaları bayraklı 223 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.
Rodos'tan gelen gemide çoğu ABD'li 739 yolcu ile 547 personel bulunduğu belirtildi.
Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilini, tarihi ve turistik yerler ile çarşıyı gezmek üzere limandan ayrıldı.
Geminin bir sonraki durağı Yunanistan'ın Pire Limanı olacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bodrum'a Kruvaziyerle 739 Turist Geldi - Son Dakika
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Sizin düşünceleriniz neler ?