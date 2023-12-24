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Bodrum açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
24.12.2023 - 20:55,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu ve olumsuz hava şartları nedeniyle yardım talep edildiği bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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