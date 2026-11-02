Bodrum açıklarında denizde yüzen düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botunca yakalandı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında denizde yüzen düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botunca yakalandı

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Bodrum açıklarında denizde yüzen düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botunca yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında deniz yoluyla yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde yüzerken tespit edilerek yakalandı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Botu, deniz yoluyla yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bir kişiyi tespit etti.

Ekipler tarafından denizde yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
Sahil GüvenlikYunanistanGüncelGöçmenBodrumMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum açıklarında denizde yüzen düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botunca yakalandı - Son Dakika
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