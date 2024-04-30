Muğla\'da makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 11 metrelik teknenin Bodrum Akyarlar Paşa Kayalıkları açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.
İçerisinde 3 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek D-Marin Turgutreis'e yanaştırıldı.
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