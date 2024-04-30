Muğla'da makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Muğla\'da makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen makine arızası sonucu sürüklenen 11 metrelik teknedeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek D-Marin Turgutreis'e getirildi.

30.04.2024 16:02
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 11 metrelik teknenin Bodrum Akyarlar Paşa Kayalıkları açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

İçerisinde 3 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek D-Marin Turgutreis'e yanaştırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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