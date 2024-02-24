Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can sallarındaki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında iki can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik can sallarındaki 6'sı çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

24.02.2024 18:58  Güncelleme: 19:00
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can sallarındaki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında iki can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik can sallarındaki 6'sı çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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