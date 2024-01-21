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Bodrum açıklarındaki adada mahsur kalan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum açıklarındaki adada mahsur kalan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Çelebi Ada'da mahsur kalan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarındaki adada mahsur kalan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
21.01.2024 - 14:55,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki adada mahsur kalan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çelebi Ada'da bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve dalış timi sevk edildi.

Ekiplerce kurtarılan 15 düzensiz göçmen limana getirildi.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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