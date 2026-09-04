Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Zabıta Haftası\'nda ekipleri ziyaret edip teşekkür etti

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla ilçenin huzuru, güvenliği ve düzeni için görev yapan Zabıta Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti.

Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yılı dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binası'nda personelle bir araya gelen Başkan Mandalinci'ye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ve Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü eşlik etti.

Mandalinci, vatandaşlarla doğrudan temas halinde görev yapan zabıta personelinin kent yaşamında önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, büyük bir özveriyle görev yapan tüm zabıta personeline emekleri ve gayretleri için teşekkür etti.

CENAZE HİZMETLERİ PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ

Mandalinci, Cenaze Hizmetleri Birimi'nde görev yapan çalışma arkadaşlarıyla da bir araya geldi. Vatandaşların acılarını paylaştıkları en zor anlarında yanlarında olan birim çalışanlarının önemli ve hassas bir görev üstlendiğini dile getiren Mandalinci; görevlerini sabır, hassasiyet ve özveriyle yerine getiren personele teşekkür etti.

Her koşulda vatandaşların yanında olma sorumluluğuyla görev yapan tüm çalışma arkadaşlarının emeğinin kıymetli olduğunu vurgulayan Mandalinci, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.