Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Zabıta Haftası'nda ekipleri ziyaret edip teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Zabıta Haftası'nda ekipleri ziyaret edip teşekkür etti

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Zabıta Haftası\'nda ekipleri ziyaret edip teşekkür etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti. Mandalinci, Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yılında personelle bir araya gelerek özverili çalışmaları için teşekkür etti ve ardından Cenaze Hizmetleri Birimi çalışanlarıyla buluştu.

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla ilçenin huzuru, güvenliği ve düzeni için görev yapan Zabıta Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti.

Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yılı dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binası'nda personelle bir araya gelen Başkan Mandalinci'ye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ve Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü eşlik etti.

Mandalinci, vatandaşlarla doğrudan temas halinde görev yapan zabıta personelinin kent yaşamında önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, büyük bir özveriyle görev yapan tüm zabıta personeline emekleri ve gayretleri için teşekkür etti.

CENAZE HİZMETLERİ PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ

Mandalinci, Cenaze Hizmetleri Birimi'nde görev yapan çalışma arkadaşlarıyla da bir araya geldi. Vatandaşların acılarını paylaştıkları en zor anlarında yanlarında olan birim çalışanlarının önemli ve hassas bir görev üstlendiğini dile getiren Mandalinci; görevlerini sabır, hassasiyet ve özveriyle yerine getiren personele teşekkür etti.

Her koşulda vatandaşların yanında olma sorumluluğuyla görev yapan tüm çalışma arkadaşlarının emeğinin kıymetli olduğunu vurgulayan Mandalinci, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Tamer Mandalinci, Yerel Haberler, Zabıta, Bodrum, Güncel, Eylül, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Zabıta Haftası'nda ekipleri ziyaret edip teşekkür etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:42
Masaj salonuna fuhuş operasyonu İş yeri sahibi de kadın
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
16:27
Gökçek’e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 17:55:32. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Zabıta Haftası'nda ekipleri ziyaret edip teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement