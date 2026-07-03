Bodrum Belediyesi, Güneşten 106 Bin 500 Kwh Temiz Enerji Üretti - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi, Güneşten 106 Bin 500 Kwh Temiz Enerji Üretti

03.07.2026 17:00  Güncelleme: 17:19
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Bodrum Belediyesi, 2026 yılının ilk altı ayında güneş enerji santrallerinden yaklaşık 106 bin 500 kWh elektrik üreterek hem çevreye hem de bütçesine katkı sağladı. Bu üretimle 58 ton karbondioksit salınımı önlenirken, yaklaşık 2 bin 760 ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine eşdeğer çevresel etki yaratıldı.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, 2026 yılının ilk altı ayında güneş enerji santrallerinden yaklaşık 106 bin 500 kWh elektrik üreterek hem çevreye hem de bütçesine katkı sağladı.

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda "Temiz Enerji Yaşanabilir Bir Bodrum" sloganıyla sürdürülen yenilenebilir enerji çalışmaları kapsamında, ocak ayından bugüne kadar belediyeye ait güneş enerji sistemlerinden yaklaşık 106 bin 500 kWh elektrik üretildi. Bitez Pazar Yeri'nde hayata geçirilen santral ile yaklaşık 58 ton karbondioksit (CO²) salınımının azaltılmasına katkı sağladı ve yaklaşık 2 bin 760 ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine eşdeğer çevresel etki yarattı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kent hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarına hız veren Bodrum Belediyesi, temiz enerji üretimini artırırken karbon ayak izinin azaltılması, enerji verimliliğinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla geleceğe daha yaşanabilir bir Bodrum bırakılması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi, Güneşten 106 Bin 500 Kwh Temiz Enerji Üretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi, Güneşten 106 Bin 500 Kwh Temiz Enerji Üretti - Son Dakika
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